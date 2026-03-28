Σε νέο ιστορικό ορόσημο για το ποδόσφαιρο γυναικών εξελίχθηκε η μετακίνηση της Καταρίνα Μακάριο στη Σαν Ντιέγκο Γουέιβ, καθώς η Αμερικανίδα με καταγωγή από τη Βραζιλία υπέγραψε το πιο ακριβό συμβόλαιο που έχει δοθεί ποτέ σε αθλήτρια.

Η 26χρονη διεθνής αφήνει την Τσέλσι και επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη μεταγραφή της να κοστίζει περίπου 361.000 ευρώ στους Αμερικανούς. Ωστόσο, το εντυπωσιακό στοιχείο αφορά τους όρους της συμφωνίας της, καθώς υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνολικής αξίας που αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ποσό-ρεκόρ για τα δεδομένα του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Η Σαν Ντιέγκο Γουέιβ επενδύει σημαντικά ώστε να ενισχύσει τις φιλοδοξίες της για κορυφή στο πρωτάθλημα NWSL, αποκτώντας μια από τις πιο παραγωγικές επιθετικούς της Ευρώπης, με 15 γκολ και 8 ασίστ τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.

Το προηγούμενο μεγάλο ρεκόρ είχε σημειωθεί με τη μεταγραφή της Ναόμι Γκίρμα στην Τσέλσι έναντι περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, όμως η περίπτωση της Μακάριο ανεβάζει πλέον τον πήχη ακόμη ψηλότερα τόσο στις μεταγραφές όσο και στα συμβόλαια του γυναικείου ποδοσφαίρου.