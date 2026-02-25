Η Κίνα απαγόρευσε τις κρυφές λαβές στις πόρτες στα ηλεκτρικά οχήματα (EV), καθιστώντας την την πρώτη χώρα που σταματά τη χρήση των αμφιλεγόμενων σχεδίων που έγιναν δημοφιλή χάρη στην Tesla του πολυδισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ.
Αυτό συμβαίνει καθώς τα ηλεκτρικά οχήματα αντιμετωπίζουν έλεγχο από τις αρχές ασφαλείας σε όλο τον κόσμο μετά από μια σειρά θανατηφόρων περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων δύο θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στην Κίνα που αφορούσαν ηλεκτρικά οχήματα Xiaomi, στα οποία υπήρχαν υποψίες ότι οι διακοπές ρεύματος εμπόδισαν το άνοιγμα των θυρών.
Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, τα αυτοκίνητα θα επιτρέπεται να πωλούνται μόνο εάν διαθέτουν μηχανική απελευθέρωση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των θυρών τους, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Οι νέοι κανόνες πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027.