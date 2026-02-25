Η Alfa Romeo Junior Ibrida γίνεται ακόμη πιο προσιτή. Χάρη στην προωθητική ενέργεια της φίρμας, το νέο μοντέλο διατίθεται με όφελος €2.000, 8ετή (ή 120.000 km) εγγύηση για τα μηχανικά μέρη και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια.

Η κάλυψη συμπεριλαμβάνει την μπαταρία 48V του υβριδικού συστήματος, ενώ καθότι ακολουθεί το αυτοκίνητο και όχι τον κάτοχο είναι μεταβιβάσιμη, αποτελώντας ένα εν δυνάμει ισχυρό μεταπωλητικό όπλο.

Ο εξοπλισμός είναι παραπάνω από πλούσιος σε επίπεδο ασφάλειας, άνεσης και ψηφιακής τεχνολογίας. Η Junior προσφέρεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων που είναι τεχνολογίας διπλού συμπλέκτη.

Στην έκδοση Ibrida, στο κιβώτιο υπάρχει ενσωματωμένος και ένας ηλεκτρικός κινητήρας με ισχύ 21 kW, ο οποίος είτε συνδράμει το θερμικό είτε κινεί αμιγώς ηλεκτρικά το αυτοκίνητο σε χαμηλές απαιτήσεις φορτίου, ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση βενζίνης. Υλοποιώντας ουσιαστική οικονομία καυσίμου και εξασφαλίζοντας απόλυτα ομαλή παροχή της ισχύος, το σύστημα κίνησης της Junior Ibrida αποδίδει μέγιστη συνδυαστική ισχύ 145 HP, τιμή επαρκή για σπορ επιδόσεις που αποτυπώνονται σε επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 8,9” και τελική ταχύτητα 206 km/h.