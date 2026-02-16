Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, η ληστεία έγινε στο κατάστημα «Σκλαβενίτης» στην οδό Θηβών 119, όταν ένα άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά και με την απειλή όπλου μπήκε στο σούπερ μάρκετ και πήρε τις εισπράξεις.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, με απειλή όπλου ακινητοποίησε τους υπαλλήλους του καταστήματος, άρπαξε χρήματα και στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.