Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, η ληστεία έγινε στο κατάστημα «Σκλαβενίτης» στην οδό Θηβών 119, όταν ένα άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά και με την απειλή όπλου μπήκε στο σούπερ μάρκετ και πήρε τις εισπράξεις.
Κατά τις ίδιες πηγές στη συνέχεια ο δράστης διέφυγε πεζός.
