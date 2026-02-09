Η Κορωνησία στην Άρτα δεν είναι απλώς ένας προορισμός· είναι μια εμπειρία που ξεκινά πριν καν φτάσεις. Ένας στενός δρόμος, μήκους περίπου οκτώ χιλιομέτρων, απλώνεται κυριολεκτικά πάνω στη θάλασσα και οδηγεί στο μικρό ψαροχώρι, δημιουργώντας την αίσθηση ότι ταξιδεύεις ανάμεσα σε ουρανό και νερό.

Ο Αμβρακικός κόλπος αγκαλιάζει τη διαδρομή με τη σπάνια βιοποικιλότητά του και τα γαλήνια τοπία του. Τα νερά αλλάζουν χρώματα μέσα στη μέρα, τα πουλιά πετούν χαμηλά και το τοπίο μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικό, σαν να έχει παγώσει ο χρόνος. Είναι από εκείνα τα μέρη που δεν φωνάζουν για να εντυπωσιάσουν — σε κερδίζουν αθόρυβα.

Στο βίντεο που ακολουθεί, εναέρια πλάνα drone σε ανάλυση 4K του Χρήστου Παπαστεφάνου και της Life After Gravity αποτυπώνουν τη μοναδική αυτή διαδρομή των «8 χιλιομέτρων πάνω στη θάλασσα» και αποκαλύπτουν την Κορωνησία από ψηλά. Η κάμερα ακολουθεί τον δρόμο που τέμνει τον κόλπο, αναδεικνύοντας το φυσικό μεγαλείο της περιοχής και τη μαγεία ενός τόπου που παραμένει αυθεντικός.

Η Κορωνησία δεν χρειάζεται φίλτρα ούτε υπερβολές. Αρκεί να τη δεις από ψηλά — και να αφήσεις το τοπίο να μιλήσει μόνο του: