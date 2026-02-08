Μετά τη νίκη επί του Αστέρα AKTOR στο εξ αναβολής παιχνίδι (3-0), οι Πειραιώτες θέλουν να συνεχίσουν το σερί τους και να μπουν με προβάδισμα στα playoffs. Ο Βάσκος τεχνικός δεν υπολογίζει τους τραυματίες Πιρόλα, Μπρούνο και Αντρέ Λουίζ, που έμειναν εκτός αποστολής.

Το βασικό σχήμα του Ολυμπιακού περιλαμβάνει τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, τους Κοστίνια και Ορτέγκα στα άκρα της άμυνας και δίδυμο στα στόπερ τους Ρέτσο και Μπιανκόν.

Στη μεσαία γραμμή ξεκινούν οι Έσε και Σιπιόνι, ενώ στα «φτερά» της επίθεσης θα αγωνιστούν οι Ποντένσε και Ροντινέι. Στην κορυφή της επίθεσης, οι Ταρέμι και Ελ Κααμπί αναλαμβάνουν τον ρόλο των προωθημένων, με τον Ελ Κααμπί να ξεκινά από τον πάγκο λόγω της επιστροφής του στην αποστολή.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Σιπιόνι, Ποντένσε, Ροντινέι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί