Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος έχει γενέθλια στις 4 Φεβρουαρίου και η κόρη του, Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, του εύχεται «χρόνια πολλά» δημόσια με μια γλαφυρή ανάρτηση στο Instagram.

Η 47χρονη, που στο παρελθόν είχε μιλήσει μέσα από συνεντεύξεις της για τη δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα της, συνέθεσε ένα κείμενο τρυφερό στο οποίο εύχεται τα καλύτερα στον πατέρα της.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου γράφει στην ανάρτησή της, πως υπήρξαν πολλές κόντρες ανάμεσα σε εκείνη και τον πατέρα της.

Προσπάθησε όπως λέει να τον αγαπήσει και το κατάφερε. Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος έκλεισε 92 χρόνια ζωής και το τελευταίο διάστημα έχει διαρκώς στο πλευρό του, τη νέα του σύντροφο, Τζένη Οικονόμου.

«Αεικίνητος! Ευφυής. Δύσκολος. Έντονος»

«Χρόνια καλά μπαμπά… 92… Έχεις ζήσει πολλά. Φουρτούνες, χαρές, εντάσεις, μάχες, ήττες, επιτυχίες, απώλειες, πόνους… Πολλά! Μάχιμος δικηγόρος 60 χρόνια και τώρα απέχεις, αλλά το μυαλό σου είναι δυνατό» γράφει η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου και συνεχίζει για τη μεταξύ τους σχέση, στο πέρασμα των χρόνων.

«Πολλές κόντρες μεταξύ μας. Πολλά που ενστερνίζεσαι και πιστεύεις δεν τα ενστερνίζομαι ούτε τα πιστεύω! Προσπάθησα πάρα πολλά χρόνια να συμφιλιωθώ με αυτό! Είμαι παιδί σου. Αλλά όχι εσύ. Ούτε τα θέλω σου, ούτε τα πιστεύω σου. Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω. Νομίζω το έχω καταφέρει.

»Δεν ξέρω πως πέρασαν τόσα χρόνια. Τόσο γρήγορα. Πότε ήμουνα μικρή και σε έβλεπα να κινείσαι παντού και πάντα. Ποτέ διακοπές. Ποτέ δεν σταμάταγες! Μέσα σε όλα. Αεικίνητος! Ευφυής. Δύσκολος. Έντονος.

»Τώρα πια άλλη ζωή. Ήρεμος. Υπομονετικός. Πιο σοφός. Έχεις μάθει να επιβιώνεις στα πάντα! Εύχομαι να μπορέσεις να καταφέρεις κάτι από εδώ και πέρα που θα σε κάνει να ηρεμήσεις και να αισθανθείς όπως πρέπει! Χρόνια καλά! (πολλά τα έχουμε)».

Το 2024 η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εκδήλωσε την επιθυμία να αλλάξει το όνομά της σε Αίθρα.

«Η ταυτότητα είναι απλώς ένα χαρτί. Το Αίθρα είναι στην ψυχή και την καρδιά μου και σημαίνει «φωτεινός ουρανός». Όλοι στην αρχαία Ελλάδα άλλαζαν τα ονόματά τους μετά από κάποια ηλικία, γιατί μετά αλλάζεις ως άνθρωπος. Επειδή είμαι Ελληνίδα και αγαπώ ό,τι μου έχουν περάσει οι γονείς μου, δεν θα μπορούσα να μην αλλάξω το όνομα μου», είπε αρχικά, ωστόσο πρόσφατα το μετάνιωσε:

«Έχω μια παρόρμηση ως Μαρία Ελένη, έλεγα ότι θέλω να με λένε Αίθρα αλλά τελικά δεν θέλω. Μ’ αρέσει να με λένε και Αίθρα, μου αρέσει να με λένε και Μαρία Ελένη» δήλωσε στο «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ.