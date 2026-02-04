Νέα τεχνολογία WiFi που αναπτύχθηκε από ερευνητές στη Γερμανία μπορεί να ταυτοποιεί άτομα ακόμη και όταν δεν φέρουν ενεργή συσκευή, καταγράφοντας παθητικά τα σήματα των ραδιοδικτύων. Η ανακάλυψη αυτή εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικότητας και αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η ομάδα του Karlsruhe Institute of Technology (KIT) απέδειξε ότι οι άνθρωποι μπορούν να αναγνωριστούν αποκλειστικά μέσω της επικοινωνίας WiFi που τους περιβάλλει. Όπως προειδοποιούν οι επιστήμονες, η δυνατότητα αυτή συνιστά σημαντική απειλή για την προσωπική ασφάλεια δεδομένων.

Η μέθοδος δεν απαιτεί τη χρήση ηλεκτρονικής συσκευής ούτε εξειδικευμένου εξοπλισμού. Αντίθετα, αξιοποιεί τα υπάρχοντα WiFi δίκτυα, τα οποία εκπέμπουν ραδιοκύματα που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και τους ανθρώπους, δημιουργώντας μοναδικά μοτίβα. Αυτά τα μοτίβα μπορούν να αναλυθούν και να αποδώσουν εικόνες παρόμοιες με εκείνες μιας κάμερας, αλλά βασισμένες σε ραδιοκύματα αντί για φως.

«Παρατηρώντας τη διάδοση των ραδιοκυμάτων, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εικόνα του περιβάλλοντος και των ατόμων που βρίσκονται εκεί», εξηγεί ο καθηγητής Θόρστεν Στρούφε από το KASTEL, το Ινστιτούτο Ασφάλειας Πληροφορίας και Αξιοπιστίας του KIT.

«Λειτουργεί όπως μια κανονική κάμερα, με τη διαφορά ότι εδώ χρησιμοποιούνται ραδιοκύματα αντί για φωτεινά κύματα. Άρα δεν έχει σημασία αν φέρετε ή όχι κάποια συσκευή WiFi», προσθέτει ο ειδικός στην κυβερνοασφάλεια. Ακόμη και με απενεργοποιημένες συσκευές, η παρουσία άλλων ενεργών δικτύων αρκεί για την αναγνώριση.

Οι δρομολογητές ως «σιωπηλοί παρατηρητές»

«Αυτή η τεχνολογία μετατρέπει κάθε δρομολογητή σε πιθανό μέσο παρακολούθησης», προειδοποιεί ο Τζούλιαν Τοντ από το KASTEL. «Αν περνάτε τακτικά μπροστά από ένα καφέ με WiFi, μπορείτε να ταυτοποιηθείτε χωρίς να το καταλάβετε και να αναγνωριστείτε αργότερα από δημόσιες αρχές ή εταιρείες».

Ο Φέλιξ Μόρσμπαχ, επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι κυβερνοεγκληματίες ήδη αξιοποιούν απλούστερες μορφές παρακολούθησης, όπως τα συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. Ωστόσο, τα πανταχού παρόντα ασύρματα δίκτυα ενδέχεται να εξελιχθούν σε πλήρη υποδομή παρακολούθησης, με το ανησυχητικό χαρακτηριστικό ότι είναι «αόρατα» και δεν προκαλούν υποψίες.

Τεχνολογία χωρίς ειδικό εξοπλισμό

Σε αντίθεση με προηγούμενες τεχνικές που βασίζονταν σε αισθητήρες LIDAR ή μετρήσεις κατάστασης καναλιού (CSI), η νέα μέθοδος δεν απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό. Μπορεί να εφαρμοστεί με μια απλή WiFi συσκευή, αξιοποιώντας τη συνηθισμένη επικοινωνία μεταξύ συνδεδεμένων συσκευών και δρομολογητών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, οι συσκευές στέλνουν σήματα ανατροφοδότησης, γνωστά ως beamforming feedback information (BFI), τα οποία μεταδίδονται χωρίς κρυπτογράφηση. Οποιοσδήποτε βρίσκεται εντός εμβέλειας μπορεί να τα συλλέξει και να τα αναλύσει.

Με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, δημιουργούνται τρισδιάστατες απεικονίσεις ανθρώπων από διαφορετικές γωνίες, επιτρέποντας την ταυτοποίησή τους. Μετά την εκπαίδευση του μοντέλου μηχανικής μάθησης, η αναγνώριση ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Κίνδυνοι για την ιδιωτικότητα

Σε μελέτη με τη συμμετοχή 197 ατόμων, η ερευνητική ομάδα πέτυχε σχεδόν 100% ακρίβεια στην ταυτοποίηση, ανεξάρτητα από τη στάση σώματος ή τη γωνία παρατήρησης. «Η τεχνολογία είναι ισχυρή, αλλά ταυτόχρονα εγκυμονεί κινδύνους για τα θεμελιώδη μας δικαιώματα», τονίζει ο Στρούφε.

Τέλος, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η απειλή είναι ιδιαίτερα σοβαρή σε αυταρχικά καθεστώτα, όπου η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση διαδηλωτών. Καλούν, επομένως, σε άμεση λήψη μέτρων και στη θέσπιση εγγυήσεων προστασίας στο νέο πρότυπο WiFi IEEE 802.11bf.

