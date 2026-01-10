Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μπαίνει σήμερα στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!» και μας προτείνει ένα ζεστό, comfort μενού που ταιριάζει ιδανικά σε κάθε εποχή: σούπα βελουτέ λαχανικών και αφράτα πιτάκια με γιαούρτι.

Η αγαπημένη σεφ παρουσιάζει βήμα-βήμα δύο εύκολες αλλά πεντανόστιμες συνταγές, γεμάτες άρωμα, ισορροπία και σπιτική θαλπωρή. Η βελουτέ σούπα, πλούσια και κρεμώδης, συνδυάζει φρέσκα λαχανικά σε μια ελαφριά αλλά χορταστική επιλογή, ενώ τα πιτάκια με γιαούρτι συμπληρώνουν ιδανικά το τραπέζι, με μαλακή υφή και υπέροχη γεύση.

Με απλά υλικά και πρακτικές συμβουλές, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας δείχνει πώς να δημιουργήσουμε πιάτα που αγαπά όλη η οικογένεια, χωρίς κόπο αλλά με πολλή νοστιμιά.

Ακολουθήστε τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και καλή σας απόλαυση!