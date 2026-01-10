Η Πυροσβεστική Υπηρεσία εξέδωσε σήμερα έκτακτη προειδοποίηση λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να ενημερώνονται τακτικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάσταση των δρόμων και την εξέλιξη των φαινομένων.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από τις εξής πηγές:

Κατάσταση και βατότητα οδικού δικτύου: astynomia.gr

Εξέλιξη έκτακτων καιρικών φαινομένων: emy.gr

Οδηγίες αυτοπροστασίας και χρήσιμες συμβουλές: civilprotection.gov.gr

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι οι μετακινήσεις θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρά σε έκτακτες ανάγκες, και ότι η αυξημένη προσοχή στους δρόμους είναι απαραίτητη, καθώς οι καιρικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες στη βατότητα και αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων.

Οι πολίτες συνιστάται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, να αποφεύγουν επικίνδυνες περιοχές και να παραμένουν ενημερωμένοι μέσω των επίσημων πλατφορμών για κάθε νέα εξέλιξη.