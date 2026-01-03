Μετά από πέναλντι που δόθηκε στην ομάδα του Ολυμπιακού για αγκωνιά του Κωνσταντίνου Κωστούλα στον Αλέξη Καλογερόπουλο σε διεκδίκηση της μπάλας, ο Μεχντί Ταρέμι κατάφερε να σκοράρει από την λευκή βούλα και να κάνει το 1 – 0 και να δώσει προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους».

Δείτε το γκολ

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα