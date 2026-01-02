Οι ουκρανικές αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν περισσότερα από 3.000 παιδιά με τους γονείς τους από περίπου 44 πόλεις και χωριά στις επαρχίες Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν προέλαση τους τελευταίους μήνες.

«Λόγω της δύσκολης κατάστασης ασφαλείας, αποφασίστηκε η αναγκαστική απομάκρυνση πλέον των 3.000 παιδιών και των γονέων τους από 44 πόλεις και χωριά στην πρώτη γραμμή του μετώπου στις επαρχίες Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Ανοικοδόμησης Ολέξι Κουλέμπα.