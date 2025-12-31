Το νέο σκίτσο του Αρκά, παραμονή Πρωτοχρονιάς.
Κάθε χρόνο, ο ψευδός Θανασάκης ετοιμάζεται για τα παραδοσιακά κάλαντα της Πρωτοχρονιάς. Ή τουλάχιστον, προσπαθεί! Αλλά πάντα προκύπτει ένα μεγάλο πρόβλημα… τα «λ»!
Η προσπάθειά του να τα πει σωστά καταλήγει σε μια ατελείωτη σειρά γκάφας και διαμαρτυρίας, που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει!
Η Προσπάθεια:
Ξεκινάει με ενθουσιασμό και φωνάζει:
“ΑΛΧΙΜΗΝΙΑ ΚΙ ΑΛΧΙΧΛΟΝΙΑ,
ΨΗΛΗ ΜΟΥ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΙΑ
ΚΙ ΑΛΧΗ ΚΑΛΟΣ ΜΑΣ ΧΛΟΝΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ Τ’ ΑΓΙΟ ΘΛΟΝΟΣ…”
Η Διαμαρτυρία:
Ο ψευδός Θανασάκης δεν μπορεί να το αντέξει πια και εκρήγνυται στον εαυτό του:
“ΕΛΕΟΣ! ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝΕ ΑΛΛΑ ΛΟ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝΕ Σ’ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ;”