Ένα κατ’ επανάληψη περίεργο περιστατικό κλοπής λάμβανε χώρα τις προηγούμενες ημέρες σε μίνι μάρκετ της Λάρισας, το οποίο εξέπληξε τον ιδιοκτήτη, καθώς δεν του έχει συμβεί ξανά κάτι παρόμοιο και ο οποίος όχι μόνο δεν κατήγγειλε τον δράστη, αλλά αντέδρασε με χιούμορ.

Ένας κλέφτης διαφορετικός από τους άλλους και ως προς τα… κλοπιμαία, αλλά και ως προς τον τρόπο που διέπραττε τις κλοπές. Ειδικότερα, την προηγούμενη εβδομάδα και κάθε μέρα στις 5:00 το πρωί ένας μεσήλικας μετέβαινε με μηχανάκι σε συγκεκριμένο συνοικιακό μίνι μάρκετ, κατέβαινε από το δίκυκλο και ανοίγοντας την στοίβα με τις εφημερίδες, τις οποίες εναπόθετε έξω από το κατάστημα ο διανομέας, έκλεβε μία και έφευγε σαν «κύριος», σαν να έκανε το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο.

Καθημερινά ο ιδιοκτήτης παρατηρούσε, ότι έλειπε μια από τις εφημερίδες από το πακέτο, μέχρι που μπήκε στην διαδικασία να παρακολουθήσει το βιντεοληπτικό υλικό της κάμερας που έχει τοποθετημένη στο μαγαζί του, διαπιστώνοντας ότι κάθε μέρα το ίδιο άτομο επιδιδόταν στην ίδια πράξη και μάλιστα στις 5:00 το πρωί. Ο ιδιοκτήτης δεν θεώρησε σκόπιμο να ειδοποιήσει την Αστυνομία, ωστόσο έγραψε ένα σημείωμα, στο οποίο απευθυνόταν στον… κλέφτη γράφοντάς του: «Την επόμενη φορά μπορείς τουλάχιστον να χαμογελάσεις στην κάμερα…».

Η επόμενη μέρα που ο δράστης είδε το σημείωμα, ήταν και η τελευταία φυσικά που πήγε στο κατάστημα να «βουτήξει» την εφημερίδα.

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε η ιστοσελίδα onlarissa.gr: