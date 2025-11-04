Η Σάνα Μαρίν, πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας, καταγγέλλει στα απομνημονεύματά της τον έντονο σεξισμό που αντιμετώπισαν οι γυναίκες της κυβέρνησής της κατά τη διάρκεια της θητείας της, κάνοντας λόγο για «ακατάπαυστη ροή διαδικτυακών απειλών».

Το 2019, η Μαρίν έγινε, σε ηλικία μόλις 34 ετών, η νεότερη γυναίκα στον κόσμο που ανέλαβε πρωθυπουργός, ηγούμενη μιας κεντροαριστερής συμμαχίας πέντε γυναικών, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν κάτω των 35 ετών.

Μέσα σε λίγους μήνες, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες πολιτικές προσωπικότητες διεθνώς, με τα μέσα ενημέρωσης να την αποκαλούν «πρωθυπουργό ροκ σταρ».

Στο βιβλίο της με τίτλο «Hope in Action: A Memoir about the Courage to Lead» (Ελπίδα εν δράσει: Απομνημονεύματα για το θάρρος της ηγεσίας), που κυκλοφορεί στα γαλλικά από τον εκδοτικό οίκο Flammarion στις 5 Νοεμβρίου, η Μαρίν επισημαίνει ότι η ηλικία και το φύλο της επηρέασαν καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο η ίδια και η κυβέρνησή της αντιμετωπίστηκαν. Καταγγέλλει ακόμη τη διαδικτυακή παρενόχληση και τον μισογυνισμό που δέχθηκαν τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Όπως γράφει, οι αρχηγοί των κομμάτων αποτέλεσαν «τον στόχο μιας ακατάπαυστης ροής διαδικτυακών απειλών, κυρίως σεξουαλικού χαρακτήρα», ενώ η ίδια δηλώνει ότι «δέχθηκε απειλές για βιασμό και άλλες μορφές σεξουαλικής επίθεσης, τόσες φορές που έχασα τον λογαριασμό».

Ο συνασπισμός της χαρακτηρίστηκε ειρωνικά «κυβέρνηση του κραγιόν» ή «κυβέρνηση κοριτσιών», ενώ, όπως σημειώνει, «οι ικανότητές μας στην ηγεσία αμφισβητούνταν διαρκώς, χωρίς καμία προσπάθεια τεκμηρίωσης».

Η Μαρίν υπογραμμίζει ότι η συμπεριφορά των γυναικών της κυβέρνησης κρίθηκε με βάση «ηθικά πρότυπα που θυμίζουν εποχές όπου οι γυναίκες δεν μπορούσαν να πάνε σε εστιατόριο χωρίς ανδρική συνοδεία».

Από την πολιτική κορυφή στην κοινωνική αμφισβήτηση

Παρά τη δημοφιλία της, η Σάνα Μαρίν δίχασε τη φινλανδική κοινωνία μετά από σκάνδαλα που αφορούσαν την προσωπική της ζωή. Τον Αύγουστο του 2022, βίντεο από ιδιωτικά πάρτι με διασημότητες έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας διεθνή δημοσιότητα και πολιτικές πιέσεις.

Η πρώην πρωθυπουργός υπεβλήθη τότε σε εξέταση για ναρκωτικά, προκειμένου να διαλύσει κάθε υπόνοια ανάρμοστης συμπεριφοράς. Όπως αναφέρει, όταν ρωτήθηκε αν θα είχε αντιδράσει διαφορετικά γνωρίζοντας τον σάλο που θα ακολουθούσε, απάντησε: «Τι είδους ζωή θα ήταν αυτή;».

Στα απομνημονεύματά της εξηγεί ότι «το πραγματικό πολιτικό μου έγκλημα ήταν πως δεν έμοιαζα και δεν συμπεριφερόμουν όπως περίμεναν από έναν πρωθυπουργό». Περιγράφει τον εαυτό της ως «πολύ χαλαρή, πολύ ανεπίσημη» και παραδέχεται ότι προτιμούσε να περνά τα βράδια της «σε πάρτι με φίλους, αντί σε επίσημα δείπνα οκτώ πιάτων».

Νέα πορεία μετά την πολιτική

Μετά την ήττα των Σοσιαλδημοκρατών στις εκλογές του Απριλίου 2023, η Μαρίν ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την πολιτική και ανέλαβε ρόλο συμβούλου στρατηγικής στο Tony Blair Institute for Global Change.