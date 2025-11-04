Σε μία εποχή έντονης αβεβαιότητας, όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι κοινωνικές ανισότητες και οι οικονομικές προκλήσεις διαμορφώνουν ένα ασταθές τοπίο, η ευθύνη των επιχειρήσεων αποκτά νέα σημασία. Πλέον, δεν αρκεί μια εταιρεία να καινοτομεί ή να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα, αλλά χρειάζεται να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας, να συμβαδίζει με τα μηνύματα της εποχής και να απαντά με ουσιαστικές λύσεις.

Εταιρείες που επιλέγουν να επενδύσουν σε αξίες όπως η βιωσιμότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη, ξεπερνούν τον ρόλο του παρόχου και μετατρέπονται σε «συμμάχους» μας, για ένα καλύτερο αύριο, δηλαδή έναν κόσμο δικαιότερο, χωρίς αποκλεισμούς. Έτσι και αλλιώς, το πραγματικό αποτύπωμα μίας επιχείρησης δεν ορίζεται μόνο από την επιτυχία της στην αγορά, αλλά από τον τρόπο που συμμετέχει στην κοινωνία, ακόμη κι όταν αυτό υπερβαίνει τα στενά όρια του κλάδου της.

Μάλιστα, μία από αυτές τις εταιρείες είναι και ο Όμιλος L’Oréal, ο οποίος, με στρατηγικές δεσμεύσεις που ενσωματώνονται στον πυρήνα του επιχειρηματικού του μοντέλου, επενδύει σε δράσεις που διασφαλίζουν ένα βιώσιμο, δίκαιο και καινοτόμο μέλλον.

Οι στόχοι βιωσιμότητας με ορίζοντα το 2030

Η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της L’Oréal. Μέσα από το φιλόδοξο πρόγραμμα L’Oréal for the Future, ο Όμιλος θέτει σαφείς στόχους βιωσιμότητας έως το 2030, με άξονες την Κλιματική Μετάβαση, την Προστασία της Φύσης και την Κυκλική Οικονομία.

Στο πλαίσιο της Κλιματικής Μετάβασης, η εταιρεία δεσμεύεται για 100% χρήση ανανεώσιμης ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις και καταστήματά της, επιτυγχάνοντας ήδη μείωση 57% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1 & 2) σε σχέση με το 2019. Την ίδια στιγμή, η Προστασία της Φύσης αποτελεί κεντρικό άξονα, με στόχο το 90% των βιολογικών υλικών να προέρχονται από βιώσιμες πηγές και την 100% ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση νερού στις βιομηχανικές μονάδες.

Η L’Oréal πέτυχε για ένατη συνεχή χρονιά την ανώτατη περιβαλλοντική αξιολόγηση “Triple A” από τον διεθνή οργανισμό CDP, για δράσεις σε κλιματική αλλαγή, προστασία δασών και ασφάλεια υδάτων – επίδοση μοναδική παγκοσμίως. Επίσης, με το 1ο Micro Forest στην Αθήνα, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, η L’Oréal Hellas συμβάλλει ενεργά στη μείωση της θερμοκρασίας, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στην ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας, αφήνοντας ένα ζωντανό αποτύπωμα περιβαλλοντικής αναγέννησης.

Διεκδικώντας έναν κόσμο έμφυλης ισότητας

Η L’Oréal πιστεύει πως η βιωσιμότητα ξεκινά από τον άνθρωπο. Ακριβώς για αυτό, ως κορυφαία εταιρεία ομορφιάς παγκοσμίως, δεσμεύεται να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός δικαιότερου, χωρίς αποκλεισμούς και πιο βιώσιμου μέλλοντος, με τις γυναίκες πρωταγωνίστριες. Μέσω του L’Oréal Fund for Women και του Fondation L’Oréal, στηρίζει γυναίκες που βιώνουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, προσφέροντας πρόσβαση στην εκπαίδευση, την ηγεσία και την αυτοδυναμία. Οι κοινωνικές δεσμεύσεις του Ομίλου έως το 2030 περιλαμβάνουν την πρόσβαση στην απασχόληση για 100.000 άτομα από ευάλωτες ομάδες, τη συνεργασία με στρατηγικούς προμηθευτές που διασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση, καθώς και την ενίσχυση 5 εκατομμυρίων γυναικών μέσω φιλανθρωπικών δράσεων και υποστηρικτικών δομών.

Όσον αφορά στη χώρα μας συγκεκριμένα, οι μάρκες του Ομίλου αναλαμβάνουν δράσεις με άμεσο κοινωνικό και εκπαιδευτικό αντίκτυπο, από πρωτοβουλίες ψυχικής υγείας όπως το Maybelline NY – Brave Together, μέχρι εκπαιδευτικά προγράμματα κατά της παρενόχλησης με το L’Oréal Paris – Stand Up, δράσεις βιώσιμου περιβάλλοντος με τη Garnier, όπως το Green Beauty, αλλά και κοινωνική στήριξη ογκολογικών ασθενών με τη La Roche-Posay – Cancer Support. Επιπλέον, πραγματοποιούνται προγράμματα όπως το Lancôme – Write Your Future και το YSL Beauty – Abuse Is Not Love ενδυναμώνουν γυναίκες μέσω της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης.

Μάλιστα, μία ακόμη αξιοσημείωτη πρωτοβουλία είναι το ελληνικό πρόγραμμα L’Oréal-UNESCO For Women in Science, που από το 1998 έχει αναδείξει 3.900 γυναίκες επιστήμονες, υποστηρίζοντας τη συμμετοχή τους σε ένα πεδίο παραδοσιακά ανδροκρατούμενο παραδοσιακά, ενώ 112 έχουν διακριθεί για αριστεία και πέντε έχουν κερδίσει Νόμπελ, προάγοντας έμπρακτα την ισότητα και τη γυναικεία καινοτομία στην επιστήμη.

Επενδύοντας στην καινοτομία ως εργαλείο εξέλιξης

Η καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της L’Oréal, όχι μόνο ως μέσο ανάπτυξης, αλλά ως εργαλείο εξέλιξης για την κοινωνία, την επιστήμη και το περιβάλλον. Τον Ιούνιο του 2025, ο Όμιλος αναδείχθηκε ως η πιο καινοτόμος εταιρεία στην Ευρώπη, σύμφωνα με την πρώτη λίστα του Fortune για τις 300 πιο πρωτοποριακές επιχειρήσεις της ηπείρου.

Η διάκριση ανακοινώθηκε στο VivaTech 2025, όπου το Fortune, σε συνεργασία με την Statista, αξιολόγησε εταιρείες από 21 χώρες και 16 κλάδους βάσει τριών αξόνων: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασιών και κουλτούρα καινοτομίας.Στο πεδίο της Longevity, η L’Oréal εφαρμόζει τις επιστημονικές εξελίξεις για να μεταβεί από τη διορθωτική στη προληπτική περιποίηση, στοχεύοντας περισσότερο στη βιολογική γήρανση του δέρματος. Το Longevity AI Cloud™ αποκρυπτογραφεί τις βιολογικές διαδικασίες γήρανσης, ενώ η Lancôme Cell BioPrint, φορητή διαγνωστική συσκευή, επιτρέπει την παρακολούθηση της βιολογικής ηλικίας του δέρματος με ακρίβεια, βραβευμένη στα CES 2025 Innovation Awards.

Στον τομέα των Augmented Devices, οι καινοτομίες περιλαμβάνουν τη συσκευή στεγνώματος μαλλιών AirLight Pro, που μειώνει τον χρόνο στεγνώματος κατά 21%, εξοικονομώντας ενέργεια, τη φορητή συσκευή βαφής Colorsonic, που προσφέρει ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα στο σπίτι, αλλά και το Water Saver, ειδικά σχεδιασμένο ντους για κομμωτήρια, το οποίο έχει ήδη εξοικονομήσει πάνω από 530 εκατ. λίτρα νερού.

Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την ίδια τη δέσμευση της L’Oréal να επενδύει στους ανθρώπους της. Η εταιρεία προάγει ένα εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, υποστηρίζοντας όλες τις ηλικιακές ομάδες, τις LGBTQIA+ κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες. Σήμερα, το 54% των ηγετικών θέσεων κατέχονται από γυναίκες, το 16% του εργατικού δυναμικού είναι άνω των 50 ετών και πάνω από 30 χρόνια δράσης έχουν ενισχύσει την ένταξη ατόμων με αναπηρίες, ενώ έχουν δημιουργηθεί 25.000 ευκαιρίες απασχόλησης για νέους κάτω των 30 ετών.

Με στρατηγικές δεσμεύσεις ενσωματωμένες στον πυρήνα του επιχειρηματικού της μοντέλου, η L’Oréal αποδεικνύει πως η επιχειρηματική επιτυχία και η κοινωνική υπευθυνότητα μπορούν να συνυπάρχουν, εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο, δίκαιο, καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη και τους ανθρώπους.