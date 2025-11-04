Οι παιδικές ιώσεις κάνουν και φέτος έντονα την εμφάνισή τους, αποτελώντας τον καθιερωμένο «πονοκέφαλο» του φθινοπώρου για χιλιάδες γονείς.

Μιλώντας στο MEGA, η παιδίατρος Κατερίνα Κατσιμπάρδη ανέφερε ότι η πορεία των ιώσεων φέτος κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, όταν είχε σημειωθεί έξαρση της γρίπης ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Είχαμε αρκετά περιστατικά γαστρεντερίτιδας, αρκετά κρούσματα COVID στα μικρά παιδιά, και τώρα βλέπουμε τις συνηθισμένες φθινοπωρινές ιώσεις. Περιμένουμε τη γρίπη το επόμενο διάστημα», σημείωσε η γιατρός.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο εμβολιασμός για τη γρίπη είναι απαραίτητος για τα παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών, ενώ συνιστούν τη συχνή χρήση ρινικού ορού για την απομάκρυνση των μικροβίων και την πρόληψη των πρώτων συμπτωμάτων.