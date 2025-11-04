Από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου 2025, θα καταβληθούν συνολικά 69.315.925,79 ευρώ σε 81.228 δικαιούχους, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
Στις 3 Νοεμβρίου καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Στις 4 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.232.925,79 ευρώ σε 26.627 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων.
Από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου θα διατεθούν 12.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους στο πλαίσιο έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ
Οι καταβολές της ΔΥΠΑ περιλαμβάνουν:
24.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επίδομα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδoτούμενη άδεια μητρότητας.
19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».