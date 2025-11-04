Από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου 2025, θα καταβληθούν συνολικά 69.315.925,79 ευρώ σε 81.228 δικαιούχους, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

  • Στις 3 Νοεμβρίου καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ.

  • Στις 4 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.232.925,79 ευρώ σε 26.627 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων.

  • Από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου θα διατεθούν 12.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους στο πλαίσιο έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Οι καταβολές της ΔΥΠΑ περιλαμβάνουν:

  • 24.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επίδομα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

  • 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδoτούμενη άδεια μητρότητας.

  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

  • 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Τελευταία Νέα