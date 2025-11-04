Από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου 2025, θα καταβληθούν συνολικά 69.315.925,79 ευρώ σε 81.228 δικαιούχους, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Στις 3 Νοεμβρίου καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ .

Στις 4 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.232.925,79 ευρώ σε 26.627 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων .

Από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου θα διατεθούν 12.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους στο πλαίσιο έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Οι καταβολές της ΔΥΠΑ περιλαμβάνουν: