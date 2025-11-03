Παρατείνεται η προθεσμία εξαργύρωσης των επιταγών του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» μέχρι τις 30 Απριλίου του 2026, όπως ορίζεται στη 2η τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση του Οδηγού Εφαρμογής.

Παράλληλα, η νέα απόφαση ενισχύει σημαντικά τον συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος, προσθέτοντας 423.967.031 ευρώ, ενώ παράλληλα επικαιροποιεί τον κατάλογο των απαραίτητων δικαιολογητικών για τους ωφελούμενους και τους προμηθευτές.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 192.000 αιτήσεις, γεγονός που αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» αποτελεί κεντρικό άξονα της πράσινης πολιτικής της χώρας, καθώς συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και στην επίτευξη των εθνικών στόχων για ενεργειακή εξοικονόμηση και κλιματική ουδετερότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 151 3753 και 213 151 3101 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.).

Ο Οδηγός του Προγράμματος, οι τροποποιήσεις, τα εγχειρίδια χρήσης της πλατφόρμας και οι Συχνές Ερωτήσεις είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα (κλικ εδώ).