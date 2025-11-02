Η UEFA ανακοίνωσε τον διαιτητή του μεγάλου αγώνα του Ολυμπιακού με την PSV Αϊντχόφεν, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League (4/11, 22:00). Ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν θα διευθύνει την αναμέτρηση, ένας ρέφερι που έχει… παρελθόν με τους «ερυθρόλευκους»!

Ο 43χρονος Γάλλος είναι όνομα γνωστό στους Πειραιώτες. Ήταν ο διαιτητής στην αναμέτρηση των δύο ομάδων, στις 25 Φεβρουαρίου του 2021, όταν η ομάδα από την Ολλανδία επικράτησε εντός έδρας των «ερυθρόλευκων» με 2-1. Παρά την ήττα, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρόκριση στους «16» του Europa League, χάρη στη νίκη με σκορ 4-2 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Τουρπέν έχει σφυρίξει άλλες τέσσερις αναμετρήσεις των «Πειραιωτών». Την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Γουλβς (1-1), στη φάση των «16» του Europa League, στις 12 Μαρτίου 2020. Τον αγώνα εναντίον της ΑΕΚ, στα playoffs της Super League (28/6/20), με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με σκορ 2-1. Την εκτός έδρας νίκη εναντίον της Φερεντσβάρος (1-0), στις 22 Φεβρουαρίου του 2024, για το Conference League. Αλλά και την πρόσφατη νίκη στην Πορτογαλία εναντίον της Πόρτο (1-0), στις 23 Ιανουαρίου του 2025, για τη League Phase του Europa League.

Μιλάμε για έναν διαιτητή που έχει γίνει σχεδόν… γνώριμος στο λιμάνι! Άλλοτε με θετικό πρόσημο και άλλοτε με αμφιλεγόμενες αποφάσεις. Στο πλευρό του θα έχει τους συμπατριώτες του Νικολά Ντανός και Μπενζαμέν Παζ ως βοηθούς, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Ρούντι Μπουκέ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ζερόμ Μπρισάρ και Νικολά Ρενβίλ.

Ο Ολυμπιακός ψάχνει μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Αϊντχόφεν, για να κρατήσει «ζωντανό» το όνειρο της πρόκρισης. Στον τελευταίο αγώνα εναντίον της Μπαρτσελόνα, οι διαιτητικές αποφάσεις έκριναν την αναμέτρηση και είναι ευχάριστο για τους «Πειραιώτες» το γεγονός ότι, θα βρουν μπροστά τους έναν «γνωστό» ρέφερι, σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι!