Ο Άρης δοκιμάζεται για ακόμη μία χρονιά στην έδρα του Ολυμπιακού, κυνηγώντας να «ξορκίσει» ένα αρνητικό σερί που ξεπερνάει τις δύο δεκαετίες.

27 Ιανουαρίου 2022… Αυτό έδειχνε το ημερολόγιο όταν οι Θεσσαλονικείς κέρδισαν για τελευταία φορά με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό.

Στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, ο Νορντίν Ζμπαρί σκόραρε στο 79ο λεπτό για να διαμορφώσει το τελικό 0-1. Ένα γκολ που έχει καταστήσει σημείο αναφοράς τον Μαροκινό επιθετικό στις τάξεις των φίλων του Άρη μέχρι και σήμερα, όπως και η τούμπα που έκανε για να πανηγυρίσει στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ο Ζμπαρί… κούνησε τα δίχτυα αλλά υπήρχε και άλλος ήρωας σε εκείνη τη χειμωνιάτικη βραδιά, που δεν ήταν άλλος από τον Φάνη Κατεργιαννάκη.

Ο άλλοτε διεθνής κίπερ έβγαζε… και τα άουτ σε εκείνο το ντέρμπι, κρατώντας ηρωικά το μηδέν στις μεγάλες ευκαιρίες του Ολυμπιακού. Μία εμφάνιση… μεταγραφής, αφού λίγους μήνες μετά μετακόμισε στην Αθήνα για χάρη των Πειραιωτών.