Ο Μανόλο Χιμένεθ βγάζει την τάση για τακτικές αλλαγές στα τελευταία παιχνίδια του Αρη, έχοντας προλάβει να παρατάξει την ομάδα με τρεις διαφορετικές διατάξεις σε δέκα μέρες.

Μία κατάταση που, προφανώς, δημιούργησε ερωτηματικά για την προσέγγισή του στην αποψινή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, δείχνοντας στη χθεσινή προπόνηση ότι δεν θα… ταράξει τόσο τα νερά.

Αυτό αφορά κυρίως τη διάταξη, αφού ο Ανδαλουσιανός σκοπεύει να διατηρήσει το 4-2-3-1 του αγώνα Κυπέλλου με το Αιγάλεω.

Ο Αθανασιάδης θα είναι στο τέρμα, ενώ Τεχέρο και Φαντιγκά θα καλύψουν τα άκρα, με τον πρώτο πιθανότερα στα δεξιά. Στα στόπερ, ο Σούντμπεργκ θεωρείται σίγουρος και ο Άλβαρο έχει προβάδισμα έναντι του Ρόουζ.

Στη μεσαία γραμμή, η τριάδα Μόντσου–Ράτσιτς–Γένσεν συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, καθώς ο Γαλανόπουλος δεν είναι ακόμα έτοιμος για βασικός. Μπροστά, ο Αλφαρέλα αναμένεται να ξεκινήσει στην κορυφή αντί του Μορόν, με τους Μορουτσάν και Πιόνε Σίστο στα άκρα.

Αναμφισβήτητα,η απουσία του Μορόν απότο αρχικό σχήμα… χτυπάει στο μάτι, πόσο μάλλον τώρα που ο 31χρονος επιθετικός δείχνει να βρίσκει σταδιακά τον καλό του εαυτό. Ο Χιμένεθ φαίνεται να ποντάρει σε ένα γρήγορο, ευέλικτο σχήμα που θα αξιοποιήσει την ταχύτητα και την πίεση ψηλά απέναντι στον Ολυμπιακό, για αυτό και ο Αλφαρελά έχει προβάδισμα για να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.