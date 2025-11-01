Το δίπτυχο εξωστρέφεια και καινοτομία βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης με τίτλο «Η Ελλάδα ως Κόμβος για την Εξωστρέφεια και την Καινοτομία στην Άμυνα», που συνδιοργάνωσαν η Γραμματεία Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στη σημασία μιας ολιστικής πολιτικής για την εθνική άμυνα, βασισμένης στον εκσυγχρονισμό και την τεχνολογική πρόοδο.

Την έναρξη έκανε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, τονίζοντας ότι ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων ενισχύει την αποτρεπτική και γεωπολιτική ισχύ της χώρας. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας μετατρέπει την Ελλάδα σε αναδυόμενο κόμβο καινοτομίας και εξωστρέφειας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, μεταξύ άλλων, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής Πάνος Σταθόπουλος και η Αναπληρώτρια Γραμματέας Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας Αντωνία Δήμου.

Η Ελλάδα ως κόμβος αμυντικής τεχνολογίας

Στο πάνελ που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η Ελλάδα, με περισσότερες από 400 ενεργές επιχειρήσεις και σημαντική τεχνογνωσία, έχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσει τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη αμυντικής παραγωγής και τεχνολογίας. Οι ελληνικές εταιρείες και θεσμοί συγκλίνουν γύρω από την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), Αντιναύαρχος ε.α. Παναγιώτης Λυμπέρης, ανέδειξε τον ρόλο του Κέντρου ως γέφυρα μεταξύ startups, ερευνητικών φορέων, βιομηχανίας και Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως σημείωσε, το ΕΛΚΑΚ χρηματοδοτεί καινοτόμα έργα και ενισχύει τη συνεργασία σε ένα δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της άμυνας.

Η συμβολή της έρευνας και της τεχνολογίας

Η Επικεφαλής Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Τμήμα Καινοτομίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Βαρβάρα Βασιλάκη, επισήμανε την «έκρηξη» καινοτομίας των τελευταίων ετών. Ανέφερε ότι στο Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος» φιλοξενούνται περίπου 50 startups, αρκετές από τις οποίες αναπτύσσουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αυτόνομα drones και λύσεις για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.

Ο Αντιπτέραρχος ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης υπογράμμισε την ανάγκη για μια Εθνική Άμυνα που να συνδυάζει την καινοτομία με την εξωστρέφεια, προκειμένου η Ελλάδα να ενισχύσει τη γεωπολιτική της ισχύ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, αναφέρθηκε στη συμβολή φορέων όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, που υποστηρίζουν την αμυντική καινοτομία και τη διασύνδεση ερευνητικών και επιχειρηματικών δομών. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος της Naftemporiki TV, Νικολέτα Πετανίδου.

Κοινή διαπίστωση των ομιλητών ήταν ότι η Ελλάδα διαθέτει τις ικανότητες, το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές για να αναπτύξει ένα ισχυρό οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας, που θα ενισχύει τόσο την εθνική άμυνα όσο και την εξωστρέφεια της χώρας.