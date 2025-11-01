Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
Τον λόγο έχει η τεχνητή νοημοσύνη
Δικηγόρος μου θα είναι το… AI
• Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να αποκτά ρόλο και στις αίθουσες των δικαστηρίων
• Τα παραδείγματα από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη
• Πώς εμφανίζεται σιγά σιγά και στην Ελλάδα
• Τι φοβάται ο νομικός κόσμος
• Ποια άλλα επαγγέλματα θα επηρεαστούν
=============
Μετρήσεις και προθέσεις
Γιατί το 25% στοιχειώνει το Μαξίμου
• Οι ολέθριες σχέσεις σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
• Το εγχειρίδιο του καλού δελφίνου και ποιοι το διαβάζουν
• Εχουν και ποια κοινά σημεία ο ΣΥΡΙΖΑ και η… Ενωση Κέντρου;
=============
Φάκελος Ενέργεια
Γιατί έρχονται 27 υπουργοί στην Ελλάδα
=============
Ζόραν Μανμντάνι
Ο υποψήφιος που γοητεύει και διχάζει
=============
Η λύση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Αιγοπρόβατα και χωράφια με ταυτότητες
=============
Φάκελος Λειψυδρία
Αποθέματα για δύο χρόνια στην Αττική
=============
Πρόταση
Μήπως πρέπει να καταργηθούν τα στηθοσκόπια;
=============
Μιλούν στα «ΝΕΑ»
Τι έχει απομείνει από το παλιό, καλό, ελληνικό σινεμά