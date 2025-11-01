Από την 1η Απριλίου 2026 αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά ο μισθολογικός χάρτης σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ο κατώτατος μισθός θα ενισχυθεί κατά 4,5% έως 5%, ενώ παράλληλα ενεργοποιείται πλήρως το «ξεπάγωμα» των τριετιών, που προβλέπει προσαύξηση 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας.

Αυξήσεις στον Ιδιωτικό Τομέα

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να δουν ετήσιο όφελος έως και 560 ευρώ, καθώς ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί σταδιακά και θα ξεπεράσει τα 920 ευρώ μεικτά μέσα στο 2026.

Περισσότεροι από 200.000 εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν την περίοδο 2021–2024 θα είναι οι πρώτοι που θα επωφεληθούν από την εφαρμογή της πρώτης τριετίας, με τις μηνιαίες αποδοχές τους να διαμορφώνονται πάνω από τα 1.000 ευρώ.

Οι αυξήσεις στους μισθούς θα διαμορφωθούν ως εξής:

Χωρίς προϋπηρεσία: 920 ευρώ (2026)

Με 1 τριετία: 1.016 ευρώ

Με 2 τριετίες: 1.117 ευρώ

Με 3 τριετίες: 1.230 ευρώΓια έγγαμους με ένα παιδί, οι αποδοχές θα φτάνουν έως τα 1.162 ευρώ το μήνα.

Συνολικά, το μέγιστο ετήσιο όφελος για τους εργαζόμενους που αμείβονται σήμερα με τον κατώτατο μισθό ανέρχεται έως και σε 4.900 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδόματα και τα bonus προϋπηρεσίας.

Αλλάζει ριζικά από την 1η Απριλίου 2026 ο μισθολογικός χάρτης σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς προβλέπονται σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ο κατώτατος μισθός ενισχύεται κατά 4,5% έως 5%, ενώ ενεργοποιείται πλήρως το «ξεπάγωμα» των τριετιών, το οποίο μεταφράζεται σε προσαύξηση 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας.

Αυξήσεις των μισθών και στο Δημόσιο

Αναπροσαρμογές αποδοχών προβλέπονται και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, με το ετήσιο όφελος να υπολογίζεται περίπου στα 480 ευρώ για όσους βρίσκονται στον εισαγωγικό βαθμό.

Η αύξηση αυτή προκύπτει από την εναρμόνιση του μισθολογίου του Δημοσίου με τον κατώτατο μισθό που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα.

Έτσι, εφόσον ο κατώτατος μισθός φτάσει στα 920 ευρώ, ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο θα προσαρμοστεί από τα 850 ευρώ, με αποτέλεσμα μια επιπλέον ενίσχυση περίπου 70 ευρώ τον μήνα σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια

«Μπόνους αποδοτικότητας» και μειωμένες εισφορές

Από τον Ιανουάριο του 2025, όλοι οι εργαζόμενοι με μισθό θα ωφελούνται από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, που μεταφράζεται σε ετήσιο όφελος από 58 έως 219 ευρώ.

Παράλληλα, ποσό ύψους 40 εκατ. ευρώ θα διατεθεί στους δημοσίους υπαλλήλους μέσω του προγράμματος επιβράβευσης επίτευξης στόχων.

Το μέγιστο μπόνους θα φτάνει τα 1.660 ευρώ, με το 60% να κατανέμεται σε όσους υπαλλήλους επιτυγχάνουν πλήρως τους στόχους που έχει θέσει το εκάστοτε υπουργείο.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να:

Να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης.

Να υπηρετούν σε οργανική μονάδα που πέτυχε στόχους για τουλάχιστον 4 μήνες.

Να μην βρίσκονται σε αργία ή πειθαρχική ποινή κατά τον χρόνο καταβολής.

Σημειώνεται ότι, το πριμ αυτό δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά του νέου μισθολογίου, κάτι που αυξάνει το καθαρό όφελος των υπαλλήλων.

Επίσης, η αύξηση του κατώτατου μισθού και η επαναφορά των τριετιών αποτελούν βασικά μέτρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Τέλος, η σύνδεση των αποδοχών με στοχοθεσία στον δημόσιο τομέα επιβραβεύει την αποδοτικότητα, εισάγοντας ένα νέο σύστημα αξιολόγησης.