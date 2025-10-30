Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια απόφαση που μπορεί να καθορίσει τη θέση της στον χάρτη της τεχνολογικής κυριαρχίας για τις επόμενες δεκαετίες: πώς θα κατανεμηθεί η κρίσιμη ζώνη συχνοτήτων των 6 GHz.

Μια φαινομενικά τεχνική συζήτηση κρύβει από πίσω της μια μάχη δισεκατομμυρίων και μια διαμάχη συμφερόντων μεταξύ των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και του οικοσυστήματος WiFi, με φόντο το μέλλον των δικτύων 5G και 6G.

Αυτόν τον μήνα, το Ευρωπαϊκό Γκρουπ Πολιτικής του Ραδιοηλεκτρικού Φάσματος (RSPG) αναμένεται να εκδώσει την κρίσιμη γνωμοδότησή του για τη χρήση της άνω ζώνης των 6 GHz (6.425 – 7.125 MHz). Η έκθεση θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει αν η συγκεκριμένη συχνότητα θα προοριστεί αποκλειστικά για δίκτυα κινητής, για κοινή χρήση με WiFi ή για μεικτές εφαρμογές στο μέλλον. Οι αποφάσεις αυτές θα επηρεάσουν όχι μόνο τους τηλεπικοινωνιακούς κολοσσούς, αλλά και τη γενικότερη ψηφιακή στρατηγική της Ένωσης — από τα έξυπνα αυτοκίνητα και τις έξυπνες πόλεις, μέχρι τη βιομηχανική συνδεσιμότητα και τη διασύνδεση δισεκατομμυρίων συσκευών IoT.

Οι μεγάλοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας τονίζουν πως η εν λόγω μπάντα είναι «η τελευταία διαθέσιμη μεσαία συχνότητα για το μέλλον των κινητών δικτύων στην Ευρώπη» και ζητούν να παραχωρηθεί εξ ολοκλήρου στις υπηρεσίες κινητής. Κατά την άποψή τους, μόνο έτσι θα μπορέσει η Ευρώπη να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της έναντι χωρών όπως η Κίνα, που ήδη έχει διαθέσει όλο το φάσμα των 6 GHz αποκλειστικά για δίκτυα 5G και 6G.

Ταυτόχρονα, οι υποστηρικτές του WiFi υπενθυμίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη προσφέρει στους παρόχους κινητής μεγάλο εύρος φάσματος στις χαμηλότερες ζώνες, αφήνοντας χώρο στις τεχνολογίες WiFi να εξελιχθούν σε πιο αποδοτικές, ανοικτές μορφές διασύνδεσης. Όμως οι εταιρείες κινητής αντιτείνουν πως μέρος του φάσματος που παραχωρήθηκε στο WiFi παραμένει σχεδόν ανεκμετάλλευτο, ενώ η ζήτηση για φάσμα από το 5G και τις μελλοντικές 6G υπηρεσίες αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό.

Πέρα από το τεχνολογικό σκέλος, η διαμάχη αυτή αγγίζει τον πυρήνα της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης. Αν η ήπειρος δεν εξασφαλίσει επαρκές φάσμα για τα δίκτυα επόμενης γενιάς, κινδυνεύει να μείνει πίσω στην ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών, από τα αυτόνομα οχήματα έως τη βιομηχανική ρομποτική. Οι CTO των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εταιρειών τηλεπικοινωνιών έχουν ήδη απευθύνει κοινή επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να διατεθεί «ολόκληρη η ανώτερη ζώνη των 6 GHz» για δίκτυα κινητής, τονίζοντας ότι πρόκειται για «την τελευταία ευκαιρία να διασφαλιστεί η μελλοντική συνδεσιμότητα στην Ευρώπη».

Η τελική απόφαση για την κατανομή της ζώνης αναμένεται στις αρχές του 2028, ωστόσο οι πιέσεις και οι διαβουλεύσεις είναι ήδη έντονες. Η έκβαση αυτής της μάχης δεν θα καθορίσει μόνο ποιος θα έχει πρόσβαση στο ψηφιακό φάσμα της Ευρώπης, αλλά και ποιος θα ηγηθεί της επόμενης τεχνολογικής επανάστασης του 6G.