Σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, σημειώθηκε ένταση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, καθώς η πλευρά των κατηγορουμένων ζήτησε για τρίτη φορά αναβολή της δίκης, επικαλούμενη την αποχή των δικηγόρων.

Ωστόσο, τόσο οι συγγενείς των θυμάτων όσο και η εισαγγελέας της έδρας ζήτησαν την απόρριψη του αιτήματος, υπογραμμίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα έναρξης ή μη της δίκης, όπως υποστήριξαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.

Η ένταση ξεκίνησε από μια φράση του συνηγόρου προς την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, με τους συγγενείς να αγανακτούν και να φωνάζουν «ντροπή», ζητώντας παράλληλα να εμφανιστούν και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στο δικαστήριο.

«Αν η δίκη δεν ξεκινήσει, δεν θα τελειώσει ποτέ»

Η δικηγόρος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, υπογράμμισε: «Με νομικά τερτίπια οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων σήμερα προσπαθούν να αναβάλουν τη δίκη. Αν αυτή η δίκη δεν ξεκινήσει, δεν θα τελειώσει ποτέ, διότι θα ακολουθήσουν και οι άλλες και αυτό θα γίνει πάγια τακτική τους».

Συμπλήρωσε: «Η δίκη αυτή με τόσους δικηγόρους από όλη την Ελλάδα και όλους τους συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονται εδώ, πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί. Καλώ τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων και την Ολομέλεια να βγουν σήμερα άμεσα και να λάβουν θέση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όλο αυτό σε βάρος των συγγενών των θυμάτων».

Ο Γιώργος Κουτσόπουλος, εκπροσωπώντας οικογένειες των θυμάτων, τόνισε πως η πλευρά των συγγενών θέλει να αρχίσει η δίκη: «αλλά βλέπω ότι θέλουν να την αναβάλλουν πάλι. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα, ερχόμαστε κάθε ημέρα εδώ και ταλαιπωρούμαστε».

Τελικά, η υπόθεση θα συζητηθεί ξανά στις 28 Νοεμβρίου, εξετάζοντας τη διαχείριση του υλικού που σχετίζεται με το πολύνεκρο δυστύχημα.