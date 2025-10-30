Aπό σήμερα μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2025 στις 15.00, οι γονείς που θέλουν να εντάξουν τα παιδιά τους σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς ή να τα υποστηρίξουν σε δημιουργικές δραστηριότητες, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2025-2026.

Το πρόγραμμα, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και εθνικούς πόρους, απευθύνεται σε οικογένειες που χρειάζονται επιπλέον στήριξη, αλλά και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Φέτος, χάρη στην αύξηση των διαθέσιμων θέσεων και των πόρων, περισσότερα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν.

Με τις τελευταίες αλλαγές, καλύπτονται περισσότερες θέσεις στους σταθμούς και τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν προσαρμοστεί, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν ακόμα περισσότερες οικογένειες. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά online, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr), με χρήση των κωδικών Taxisnet, ενώ μεγάλο μέρος των στοιχείων ανακτάται αυτόματα, για να γίνει η διαδικασία γρήγορη και εύκολη.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στη Β’ Πρόσκληση έχουν όσοι επιθυμούν να ενταχθούν σε βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και να λάβουν Voucher μειωμένης αξίας, εφόσον δεν έχουν επιλεγεί κατά την Α’ Πρόσκληση.

Οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες συμμετοχής τόσο για τους ενδιαφερόμενους όσο και για τους φορείς/δομές θα αποτυπώνονται αναλυτικά στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα δημοσιευτεί στις 30 Οκτωβρίου 2025 στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Τέλος, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση κατά τη διάρκεια της περιόδου ενστάσεων, ακόμη και αν η αίτησή τους δεν έχει οριστικοποιηθεί.