Η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής παρουσίασε ένα συλλεκτικό νόμισμα ειδικής έκδοσης, αφιερωμένο στο ιστορικό γκολ του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα απέναντι στην Αγγλία, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 — το περίφημο «Γκολ του Αιώνα».

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα Marketing Registrado, το νέο νόμισμα εντάσσεται στο Διεθνές Αναμνηστικό Πρόγραμμα Νομισμάτων για το Μουντιάλ 2026, ενώ συνεχίζει μια παράδοση που ξεκίνησε από προηγούμενες διοργανώσεις, όπως της Γερμανίας (2006), της Νότιας Αφρικής (2010), της Βραζιλίας (2014), της Ρωσίας (2018) και του Κατάρ (2022).

Η μία όψη του νομίσματος φέρει μια ποδοσφαιρική μπάλα και τις επιγραφές «República Argentina» και «Copa Mundial de la FIFA 2026». Στην άλλη πλευρά, απεικονίζεται ένα γήπεδο και μια καμπύλη γραμμή που αποτυπώνει την εντυπωσιακή διαδρομή της μπάλας στο γκολ του Μαραντόνα εναντίον των Άγγλων — ένα από τα πιο εμβληματικά στιγμιότυπα στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Οι επιγραφές συμπληρώνονται από τις φράσεις «Banco Central de la República Argentina» και «Copa Mundial de la FIFA 2026».

Το νόμισμα είναι κατασκευασμένο από ασήμι, έχει βάρος 27 γραμμάρια και διάμετρο 40 χιλιοστά. Παρότι η ονομαστική του αξία είναι μόλις 10 πέσος (περίπου 0,04 ευρώ), η συλλεκτική του τιμή ανέρχεται στα 235.000 πέσος (περίπου 138,69 ευρώ). Θα διατεθούν συνολικά μόλις 2.500 τεμάχια, γεγονός που το καθιστά περιζήτητο συλλεκτικό αντικείμενο για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου και του Μαραντόνα.