Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός, επικρατώντας με 5-0 του Βόλου για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. O Xοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του μίλησε για την ευστοχία της ομάδας του, αλλά και για τη συνεργασία των τριών φορ του.

Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

Για το ματς και τι του άρεσε:

«Σήμερα ήμασταν πολύ εύστοχοι όσον αφορά το γκολ, είχαμε πέντε λεπτά που μπήκαν τρία γκολ. Όταν το ημίχρονο τελειώνει 4-0 τα πράγματα είναι τελειωμένα. Μου άρεσε η ευστοχία».

Για τον Γιάρεμτσουκ και αν αισθάνεται τυχερός που έχει τρεις τέτοιους φορ:

«Πέρα απ’ όλα αυτά είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Πέρα από το γεγονός ότι θέλουν και πετυχαίνουν γκολ, μπορούν να συνεργαστούν οι τρεις μεταξύ τους».