Σημαντικά μειωμένος ήταν φέτος ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων κατά την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, αυτό το τετραήμερο, από την Παρασκευή 24 έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, καταγράφηκαν 6 θανατηφόρα τροχαία με ισάριθμους νεκρούς, έναντι 14 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αναλυτικά, τα περιστατικά, που σημειώθηκαν, ήταν:

● 25 Οκτωβρίου: Χανιά (1)

● 26 Οκτωβρίου: Φωκίδα (1), Θεσσαλονίκη (1), Ευρυτανία (1), Αττική (1) – σύνολο 4

● 27 Οκτωβρίου: Ζάκυνθος (1)

Στις 24 και 28 Οκτωβρίου δεν καταγράφηκαν θανατηφόρα τροχαία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι πέρυσι, κατά την αντίστοιχη έξοδο της εθνικής επετείου, οι 14 θάνατοι καταγράφηκαν σε τρεις ημέρες. Φέτος, οι 6 νεκροί αφορούν περίοδο τεσσάρων ημερών.