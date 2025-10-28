Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστές τις επιλογές του, για την αποστολή του Ολυμπιακού, που θα αντιμετωπίσει τον Βόλο την Τετάρτη 29/10 (17:30) στο «Πανθεσσαλικό».

Στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» συμπεριλήφθηκαν οι Σταύρος Πνευμονίδης, Αργύρης Λιατσικούρας και Γιώργος Κουρακλής, ενώ εκτός έμειναν οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Ντάνι Γκαρσία, Τσικίνιο και Κωσταντής Τζολάκης.

Ο Ολυμπιακός θέλει να πραγματοποιήσει τη δεύτερη νίκη του στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson, μετά από την επικράτηση στην Τρίπολη εναντίον του Αστέρα AKTOR (2-1), την πρώτη αγωνιστική. Οι «Πειραιώτες» έρχονται σε αυτή την αναμέτρηση, μετά από την εντός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, ενώ ο Βόλος θέλει να «ανακάμψει» μετά από την ήττα με 3-0 απο τον ΠΑΟΚ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: