Η ΑΕΚ συνεχίζει αήττητη στην κορυφή του 6ου ομίλου του Basketball Champions League, μετά τη στενή νίκη της επί της Πατριότι Λεβίτσε στη Σλοβακία με 71-69, για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα και, με δυνατή άμυνα στην τρίτη περίοδο, ξέφυγε στο +8 (45-53) με τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου.

Στην τέταρτη περίοδο, η ΑΕΚ αποσυντονίστηκε, με συνεχόμενα λάθη και αστοχία, και η Λεβίτσε προσπέρασε με 61-60, εκμεταλλευόμενη ένα επιμέρους σκορ 10-4. Ο Μπάρτλεϊ, όμως, ανέλαβε δράση με προσωπικό 5-0, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην Ένωση (67-71 στο 39΄). Παρά τις προσπάθειες των Σλοβάκων να ξαναπλησιάσουν, ο Κιβιμάκι δεν βρήκε το νικητήριο τρίποντο στο τέλος.

Πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 21 πόντους, ενώ 16 πρόσθεσε ο ΡαϊΚουάν Γκρέι. Από την πλευρά της Λεβίτσε, ξεχώρισε ο Ρίκι ΜακΓκιλ με 20 πόντους και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 36-38, 51-58, 69-71.