Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου στη Σαρωνίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο μηχανές και ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες, η μία μηχανή καταστράφηκε ολοσχερώς από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν και παρέμειναν για αρκετή ώρα στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα.

Λόγω του ατυχήματος, η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα γινόταν με μεγάλη δυσκολία.