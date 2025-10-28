Από την 1η Νοεμβρίου 2025 τίθεται σε εφαρμογή στο Βέλγιο μια σημαντική αλλαγή στο ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά την πώληση προϊόντων καπνού και αλκοόλ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρηματιών (UCM), μια νέα ενιαία άδεια υπό την ονομασία «Commerçant Alcool et Tabac» αντικαθιστά τις τρεις διαφορετικές άδειες που μέχρι σήμερα απαιτούνταν ξεχωριστά για την πώληση αιθανόλης και αλκοολούχων ποτών, των καπνικών προϊόντων καθώς και του ωμού καπνού (φύλλα και φυτά καπνού).

Η νέα άδεια ενσωματώνει επίσης, για πρώτη φορά, και την πώληση των e-liquids, υγρών που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικά τσιγάρα και θεωρούνται πλέον καπνικά προϊόντα. Πρόκειται για μέτρο που απλοποιεί σημαντικά τις διαδικασίες αδειοδότησης και παράλληλα ενισχύει τη ρύθμιση και τον έλεγχο μιας αγοράς που εξελίσσεται ραγδαία, ειδικά με τη μεγάλη αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων στη νέα γενιά.

Η ανάγκη αυτής της αλλαγής αντανακλά ευρύτερες τάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου το κανονιστικό πλαίσιο προσαρμόζεται στις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία και τα νέα προϊόντα καπνού. Το Βέλγιο πρωτοστατεί στην αναθεώρηση των νόμων αυτών, όπως και στις προσπάθειες περιορισμού της κατανάλωσης καπνού και αλκοόλ, ιδιαίτερα στην προσπάθεια προστασίας των νέων από τον εθισμό.

Η ενιαία άδεια θα διευκολύνει τους εμπόρους, καθώς πλέον δεν χρειάζεται να αιτούνται ξεχωριστές άδειες για κάθε κατηγορία προϊόντων, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και τα κόστη αδειοδότησης. Από την άλλη πλευρά, η ενοποίηση επιτρέπει πιο αποτελεσματικούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα της διακίνησης και η τήρηση των περιορισμών, όπως της απαγόρευσης πώλησης σε ανηλίκους.

Οι αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με την UCM έχουν αναπτύξει μηχανισμούς ελέγχου που περιλαμβάνουν και την υποχρέωση επαλήθευσης της ηλικίας των πελατών, καθώς και αυστηρότερες κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων. Είναι γνωστό ότι η πώληση καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους προκαλεί σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας, και οι νέες ρυθμίσεις εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική μείωσης της κατανάλωσης αυτών των προϊόντων, ειδικά στους νεότερους.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η τάση είναι η αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τον καπνό και το αλκοόλ, ενώ αναδεικνύεται η ανάγκη αντιμετώπισης και των νέων μορφών καπνίσματος, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα προϊόντα νικοτίνης. Η πρωτοβουλία του Βελγίου ενσωματώνει αυτές τις εξελίξεις, θέτοντας ένα παράδειγμα προς μίμηση.

Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου καπνού και αλκοόλ καλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα και να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν νόμιμα και να προσφέρουν τα προϊόντα τους με ασφάλεια.