Η Σαουδική Αραβία επιταχύνει με εντυπωσιακό ρυθμό τον μετασχηματισμό της. Στην καρδιά του οράματος «Saudi Vision 2030», που φιλοδοξεί να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο, βρίσκεται ένα σιδηροδρομικό έργο που ήδη αποκαλείται «Το Θαύμα της Ερήμου» ή «Γέφυρα της Γης». Πρόκειται για έναν διάδρομο υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει τη Τζέντα στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας με την Νταμάμ στον Περσικό Κόλπο, μέσω της πρωτεύουσας Ριάντ.

Με μήκος περίπου 1.500 χιλιομέτρων και προϋπολογισμό 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το έργο υπόσχεται να φέρει επανάσταση στις μετακινήσεις και στο εμπόριο εντός του βασιλείου. Η διαδρομή Ριάντ–Γέδα, που σήμερα απαιτεί έως και 12 ώρες οδικώς, θα περιορίζεται σε λιγότερο από 4 ώρες με τρένο υψηλής ταχύτητας. Είναι μια θεαματική μείωση χρόνου που αναμένεται να ενισχύσει την επιχειρηματική δραστηριότητα, τον τουρισμό και τη διασύνδεση των μεγάλων μητροπόλεων της χώρας.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε περιφερειακό κόμβο logistics και μεταφορών. Με την ολοκλήρωση της «Γέφυρας της Γης», το συνολικό μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου θα φτάσει τα 8.000 χιλιόμετρα, ενισχύοντας τις ροές εμπορευμάτων ανάμεσα στα λιμάνια με τις διεθνείς αγορές. Η διασύνδεση του λιμανιού King Abdullah με στρατηγικά βιομηχανικά κέντρα, όπως η Yanbu, αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην οικονομική διαφοροποίηση του βασιλείου.

Την ευθύνη του έργου έχει η εταιρεία Saudi Arabian Railways (SAR), η οποία προχωρά σε εκσυγχρονισμό των υποδομών και στην αγορά 15 νέων συρμών, ικανών να φτάσουν ταχύτητες 200 χλμ./ώρα. Η χώρα συνδέει την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων με την υιοθέτηση νέων πράσινων τεχνολογιών. Ήδη εξετάζεται η χρήση τρένων υδρογόνου, στο πλαίσιο της στροφής του βασιλείου προς βιώσιμες μορφές μετακίνησης.

Πέρα από την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα, η Σαουδική Αραβία επενδύει και στην ταξιδιωτική εμπειρία. Ένα ακόμη μεγαλεπήβολο project, το «Όνειρο της Ερήμου», αναμένεται να δημιουργήσει μια πολυτελή τουριστική διαδρομή μήκους 1.290 χλμ., επιτρέποντας στους επιβάτες να απολαμβάνουν τις φυσικές ομορφιές της χώρας από τη Ριάντ έως την Qurayyat.

Τα στατιστικά δείχνουν ότι το κοινό ανταποκρίνεται ήδη θετικά στην αναβάθμιση των σιδηροδρόμων. Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, περισσότεροι από 2,6 εκατομμύρια επιβάτες ταξίδεψαν με τρένα της SAR, σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδει η Gulf News. Η καμπύλη ζήτησης για σιδηροδρομικές μετακινήσεις φαίνεται να ανεβαίνει σταθερά, καθώς οι πολίτες επιλέγουν όλο και πιο συχνά το τρένο ως αξιόπιστη λύση.

Το «Θαύμα της Ερήμου» δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής. Είναι μέρος μιας νέας αφήγησης για το μέλλον της Σαουδικής Αραβίας. Μιας χώρας που θέλει να διατηρήσει τη δύναμη της ενεργειακής υπερδύναμης, αλλά ταυτόχρονα να μετατραπεί σε κόμβο καινοτομίας, τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης. Οι ράγες που απλώνονται στην άμμο της ερήμου δεν ενώνουν μόνο πόλεις. Ενώνουν το παρελθόν με το αύριο.