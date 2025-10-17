Αμετάβλητη διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα «ΒΒΒ», με σταθερές τις προοπτικές, ο οίκος Standard & Poor’s.

Όπως σημειώνει ο οίκος, οι σταθερές προοπτικές εξισορροπούν την ισχυρή οικονομική και δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας έναντι των υψηλών αποθεμάτων εξωτερικού και δημόσιου χρέους. Υπενθυμίζεται, ότι στις 19 Σεπτεμβρίου ο οίκος Moody’s δεν επικαιροποίησε την αξιολόγησή του για την ελληνική οικονομία, διατηρώντας αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα «Baa3» με σταθερές προοπτικές.

Ο «χορός» των αξιολογήσεων θα συνεχιστεί στις 7 Νοεμβρίου με την ετυμηγορία της Scope, ενώ την τελευταία αξιολόγηση για φέτος θα δώσει η Fitch, στις 14 Νοεμβρίου.