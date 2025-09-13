Νέα στοιχεία για τη δράση του 42χρονου σκηνοθέτη και παραγωγού πορνογραφικών ταινιών, που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και ναρκωτικά, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Στις καταγγελίες για τη δράση του 42χρονου μαστροπού περιγράφονται βιασμοί, ξυλοδαρμοί, ερωτικά ραντεβού με τιμή που έφθανε ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Ο κατηγορούμενος διαφήμιζε τα κορίτσια στους πελάτες του, αναφέροντας ακόμα και το όνομα Σταρ Ελλάς. Η συνομιλία που έφερε στο φως το Star είναι αποκαλυπτική.

42χρονος: Πες μου εσύ…

Πελάτης: Τώρα θα μου πεις… Πρέπει να μου κάνεις τιμούλα. Ήταν η άλλη, που είχε πάει τότε ο γιατρός, ο φίλος μου, με εκείνη την τύπισσα, πώς τη λέγανε… Σταρ Ελλάς. Λοιπόν, θέλει να πάει, έχω δύο πράγματα. Αλλά πρόσεξε τι τιμή θα μου δώσεις, γιατί αυτός είναι μπασμένος και ψωνίζει κι από αλλού.

«Μου έχει καταστρέψει τη ζωή»

«Στην ουσία μου έχει καταστρέψει τη ζωή με τους γύρω μου, με τους ανθρώπους μου. Σαφώς από τότε έχει αλλάξει πάρα πολύ η ζωή μου. Ήταν σίγουρα ελευθερία και μία λύτρωση το ότι συνελήφθη», λέει θύμα του 42χρονου. Είναι μία από τις πέντε γυναίκες που κατήγγειλαν τον 42χρονο μαστροπό. Τον γνώρισε στα 19 της χρόνια και της παρουσιάστηκε ως «καλός Σαμαρείτης». Λίγους μήνες μετά, όπως ισχυρίζεται, άρχισε να την απειλεί, ότι θα κάνει κακό στους δικούς της ανθρώπους. Την ανάγκαζε να κάνει ερωτικά ραντεβού και να συμμετέχει σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου. Την έλεγχε σε όλα, καθώς θεωρούσε ότι του ανήκει.

«Είχε έρθει μία φορά και με είχε χτυπήσει στα χέρια και τα πόδια. Μου είπε: “Δεν θα ξαναπειράξεις το σώμα σου. Δεν θα αφήνεις σημάδια πάνω του. Το σώμα σου μου ανήκει. Δεν έχεις δικαίωμα να το πειράζεις ή να αφήνεις σημάδια”. Όταν του έλεγα, ότι θέλω να κάνω τατουάζ, μου απαντούσε: “Δεν υπάρχει περίπτωση, το σώμα σου είναι δικό μου”. Ωρυόταν μόνος του, χτύπαγε το κεφάλι του στον τοίχο, βάραγε τις πόρτες» λέει.

«Ο 42χρονος δεν έχει βιάσει και δεν έχει εκβιάσει κάποιον»

Ο δικηγόρος του 42χρονου, κ. Αγγελάκος, λέει πως ο πελάτης του δεν έχει κάνει αυτά, για τον οποία τον κατηγορούν. «Αρνείται τις κατηγορίες. Δεν έχει βιάσει, δεν έχει εκβιάσει, δεν έχει πιέσει κανέναν να κάνει οτιδήποτε. Δεν έχει σχέση με ναρκωτικά, ουδέποτε έκανε χρήση και ούτε έχει επαφή με ναρκωτικές ουσίες. Πρόκειται για σκευωρία κατασκευασμένη εις βάρος του».

Ο 42χρονος που απολογείται στον ανακριτή τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για μαστροπεία, αλλά αθωώθηκε στο δικαστήριο.