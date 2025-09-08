Η Ματούλα Ζαμάνη, πριν από την εμφάνισή της στη σκηνή σταμάτησε σε έλεγχο τροχαίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς οδηγούσε τη μηχανή της χωρίς κράνος, κάτι που της κόστισε πρόστιμο. Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, περιέγραψε το περιστατικό στο κοινό της.

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν φορούσε κράνος, απάντησε: «Ήμουν καμικάζι για να μην χαλάσει το μαλλί, ήταν φυσικό κράνος και δεν το σκέφτηκα». Στη συνέχεια, σύγκρινε τον αστυνομικό με χαρακτήρα από το Game of Thrones, ξεσηκώνοντας το κοινό με τα γέλια του.

Η ιστορία της Ζαμάνη έγινε πιο απρόσμενη όταν ο αστυνομικός της αποκάλυψε πως είναι θαυμαστής της μέσω της γυναίκας του: «Του λέω “πες μου βρε αγάπη μου τι είναι, γιατί πάω σε συναυλία“. Μου απάντησε “το ξέρω, είσαι η αγαπημένη της γυναίκας μου“. Και εγώ ρώτησα “θέλεις να γνωριστούμε;”», αφηγήθηκε γελώντας.

Παρά τη χαλαρή διάθεση, η Ματούλα Ζαμάνη δεν παρέλειψε να σχολιάσει με μια δόση ενόχλησης την αυστηρότητα των τροχαίων ελέγχων: «Να είναι καλά τα παιδιά που πιάνουν εμάς στον δρόμο και αφήνουν όλα τα άλλα…». Η ατάκα της προκάλεσε θερμό χειροκρότημα από το κοινό. Το περιστατικό καταγράφηκε από θεατές και έγινε viral στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.