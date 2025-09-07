Μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε όχημα.

Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή του Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, με αποτέλεσμα γρήγορα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και να σχηματιστούν ουρές.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία.

Πού αλλού παρατηρούνται κυκλοφορικά προβλήματα

Εκτός από την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην είσοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών, η κίνηση των οχημάτων παραμένει δύσκολη και σε άλλους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα στο κόκκινο βρίσκεται η Αθηνών – Λαμίας, η Αλεξάνδρας, η Μεσογείων, η Βασ. Σοφίας (κάθοδος), η Βασ. Κωνσταντίνου, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Βασ. Αμαλίας και η Λ. Ποσειδώνος από Πηγαδάκια έως Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά.