Νέες απειλές κατά του Ιράν εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα λύσω το πρόβλημα του Ιράν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Είναι σχεδόν εύκολο», είπε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε.

.@POTUS: «Iran has to get rid of the concept of a nuclear weapon. They cannot have a nuclear weapon… I think they’re tapping us along because they were so used to dealing with stupid people in this country.» pic.twitter.com/tfMQXo1GGu

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 14, 2025