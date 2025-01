Σε περίεργες και αβάσιμες κατηγορίες προχώρησε ο Αμερικανός συντηρητικός δημοσιογράφος και πρώην παρουσιαστής του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, κατηγόρησε τη Δευτέρα την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ότι επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν το έκανε, προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Πούτιν», δήλωσε ο δημοσιογράφος Κάρλσον στο podcast του, «The Tucker Carlson Show». «Αυτό είναι κάτι τρελό», συνέχισε, προσθέτοντας: «Είναι παράλογο. Γιατί το έκαναν; Επειδή το χάος τούς προστατεύει».

❗️”Biden Administration Tried to Kill Putin” – Tucker Carlson

During his podcast with journalist Matt Taibbi, the former Fox News host claims Blinken was likely control of the White House and out to cause maximum chaos.

📹 The Tucker Carlson Show pic.twitter.com/Y3DY0EuTlh

January 28, 2025