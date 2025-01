Και ξαφνικά όλοι ανακάλυψαν ότι στην Ελλάδα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, ότι οι άνθρωποι που απασχολούνται σε αυτόν, εξαναγκάζονται να τα παρατήσουν εξαιτίας των άλυτων, διαχρονικά, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, ότι συρρικνώνεται η παραγωγή, πέφτουν οι τιμές των παραγωγών, αυξάνονται οι εισαγωγές γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, θεριεύει το μεταπρατικό εμπόριο, κονομάνε οι μεσάζοντες.

Μεγάλες αλήθειες, δεκαετίες τώρα. Οι κυβερνήσεις φεύγουνε, μα τα προβλήματα μένουν. Και τα θυμόμαστε (όχι μόνο αυτοί εδώ, αλλά και οι προηγούμενοι και οι παραπροηγούμενοι) κάθε φορά που αγρότες της χώρας, με πρωτοστατούντες εκείνους της Θεσσαλίας, συνήθως Ιανουάριο μήνα, αποφασίζουν να κάνουν αυτό που καλά ξέρουν: να κλείσουν με τα τρακτέρ τους δρόμους. Γιατί έχουν χορτάσει υποσχέσεις, όμως όταν έρχεται η ώρα της υλοποίησης, πέφτουν σε τοίχο.

Φέτος, «ψήνεται» πάλι το πράγμα, ακριβώς όπως και πέρυσι, και πρόπερσι, και πριν από δέκα ή είκοσι χρόνια. Οι αγρότες πάλι «ζεσταίνουν» τις μηχανές κατά το κοινώς λεγόμενο. Προετοιμάζονται για τις (ετήσιες, επετειακές) κινητοποιήσεις, και μαζί τους ετοιμάζονται και τα… κόμματα!

Να μείνουν έξω από τη χαρά; Ε, όχι…

Κόπι πάστε στη Βουλή

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, έχουμε τα ακόλουθα, ωραία: προ δεκαημέρου, το ΠΑΣΟΚ καταθέτει στη Βουλή ερώτηση στον Πρωθυπουργό, προκειμένου ο Νίκος Ανδρουλάκης να τον εγκαλέσει για όσα η κυβέρνησή του απέφυγε ή παρέλειψε να κάνει προκειμένου να δώσει λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα των αγροτών.

Για λόγους που είχαν να κάνουν με την επιλογή, εκείνες τις ημέρες, Προέδρου της Δημοκρατίας, και με την πεποίθηση ότι αυτή η διαδικασία θα εξαφάνιζε επικοινωνιακά την ερώτηση στον Πρωθυπουργό, η ερώτηση ανακλήθηκε, και επανακατατέθηκε έπειτα από διήμερο, ώστε να συζητηθεί σήμερα, στην «Ωρα του Πρωθυπουργού». Η ευμενής τώρα υποδοχή που είχε στον αγροτικό κόσμο η πρωτοβουλία ΠΑΣΟΚ, δημιούργησε… ρεύμα. Ή κλίμα μιμητισμού – διαλέγετε και παίρνετε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σωκ. Φάμελλος, πρόεδρος του σε διαρκή κρίση ΣΥΡΙΖΑ, παρουσίασε… χθες τις θέσεις του κόμματος για τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Out of the blue, που λένε. Ο άλλος δε, ο πρόεδρος Κασσελάκης, ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει ανάλογες θέσεις, τις οποίες έχει βαφτίσει ήδη με τον πομπώδη τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής», κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας που θα πραγματοποιήσει στη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία, το διήμερο 26 και 27 Ιανουαρίου!

Δεν ξέρω πόσο fair είναι ο ένας να αντιγράφει τον άλλο, αλλά ό,τι και να συμβαίνει μόνο σύγχυση στον αγροτικό κόσμο προκαλούν αυτά. Και ερωτήματα του είδους «τώρα μας θυμηθήκατε;».

Το ευρωπαϊκό χαρτί του Στέφανου

Ο πρόεδρος Κασσελάκης στο μεταξύ, διαπιστώνοντας ότι οι διάφοροι (επικοινωνιακοί) λαγοί που έβγαζε μέχρι πρόσφατα από το καπέλο τελειώνουν κι αυτοί – πόσοι πια; –, αποφάσισε να παίξει το… ευρωπαϊκό χαρτί. Ο εστί μεθερμηνευόμενον, ότι ανοίγει τα πανιά του για την ανάπτυξη σχέσεων με την ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά – πάνε δηλαδή περίπατο να πάρουν τον αέρα τους, τα αριστερόστροφα τσιτάτα. Χθες βρέθηκε στις Βρυξέλλες και είχε συναντήσεις με έναν εκπρόσωπο του κόμματος του Εμανουέλ Μακρόν, και έναν ευρωβουλευτή, προκειμένου να αποκαταστήσει σχέσεις, δεδομένου πως ό,τι ψάρεψε, ψάρεψε ως αριστερός. Αλλο, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, δεν έχει σ’ αυτή τη δεξαμενή. Πάμε παραπέρα – σκέφτηκε.

Και σωστά, θα παρατηρήσω. Το «μπαμ» που περίμενε με την κυκλοφορία του βιβλίου δεν έγινε, ελάχιστοι ασχολούνται πλέον μαζί του, κι αν δεν υπήρχαν και τα «πρωινάδικα» στην τηλεόραση να θυμίσουν ότι υπάρχει, θα τον είχαμε ξεχάσει τώρα.

Πάντως, αν είναι αληθή και όσα κυκλοφορούν για διάφορες δυσκολίες οργανωτικού και οικονομικού περιεχομένου, περί το εγχείρημα «καινούργιο κόμμα», δύσκολα θα καταφέρει να το κρατήσει το μαγαζάκι…

Κλίμα made in Νόβισαντ

Φαίνεται πως το σύστημα που συντηρεί στο προσκήνιο το θέμα με το δυστύχημα στα Τέμπη ρίχνει κλεφτές ματιές στο Βελιγράδι, και βαυκαλίζεται να πιστεύει ότι μπορεί να μετακομίσει προς τα εδώ το ίδιο κλίμα. Τι συμβαίνει στο Βελιγράδι; Με αφορμή την προ μηνών κατάρρευση της στέγης στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβισαντ (κατά το δυστύχημα σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πολύ περισσότεροι), φοιτητές και κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την παραίτηση του προέδρου Βούτσιτς, διότι τον θεωρούν υπεύθυνο για τη διαφθορά στη Σερβία, εξαιτίας της οποίας κατέρρευσε η οροφή του σταθμού. Αποτέλεσμα, έχουν κλείσει τα πανεπιστήμια, κάθε τρεις και λίγο διοργανώνονται ογκώδεις διαδηλώσεις στο Βελιγράδι και σε άλλες πόλεις, γίνονται ταραχές, πέφτει άγριο ξύλο από την αστυνομία – γενικά η χώρα, η έτσι κι αλλιώς ταραγμένη χώρα, βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή.

Το όλο έργο, όπως προαναφέρω, ανοίγει την όρεξη και στους δικούς μας. Αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω το γεγονός ότι την προσεχή Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στην Πλατεία Συντάγματος, ο σύλλογος συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών διοργανώνει αντικυβερνητικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για το «μπάζωμα» της υπόθεσης – τουτέστιν απόκρυψη στοιχείων, αλλοίωση της έρευνας, καταστρατήγηση του κράτους δικαίου κ.λπ. κ.λπ.

Δεν ξέρω ποιος τα σκέφτεται αυτά, αλλά εμείς Σερβία αποκλείεται να γίνουμε. Τα αίτια εκεί είναι βαθύτερα. Το Νόβισαντ είναι απλώς η αφορμή…

Μασκ σε κατάθλιψη

Στο μεταξύ, πληροφορίες από την Αμερική αναφέρουν (και όχι δεν τις κουβάλησε μαζί του το παλιμπαιδίζον αγόρι με το κομοδινί μαλλί, Καμμένος…) ότι ο Ιλον Μασκ έχει πέσει σε τρομερή κατάθλιψη. Μετά τα γέλια και τις χαρές για τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και το σόου που έδωσε στο πάρτι μετά την ορκωμοσία του αρχηγού, με κάτι που προσομοίαζε με ναζιστικό χαιρετισμό, βρίσκεται λέει, σε ισχυρή φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να αντιμετωπίσει τις παρενέργειες της κατάθλιψης.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Μασκ δεν ανταποκρίνεται στη φαρμακευτική αγωγή μετά το τρομερό πλήγμα που δέχτηκε προσωπικά ο ίδιος και το Χ (το πρώην Twitter) που του ανήκει, πληροφορούμενος ότι ο αγωνιστής δήμαρχος Χαλανδρίου και περιχώρων, ο περίφημος Σίμος Ρούσσος, έδωσε – προσωπικά παρακαλώ! – εντολή να καταργηθεί ο λογαριασμός που διατηρούσε στην εν λόγω μασκ(ο)πλατφόρμα ο Δήμος Χαλανδρίου!!!

Τρομερό; Μπα, το τρομερό είναι ότι καμιά 40αριά χρόνια μετά, η Αριστερά παλαιάς κοπής, επανέρχεται σε εκείνα τα απίθανα της δεκαετίας του ’80, τύπου «Δάφνη αποπυρηνικοποιημένη πόλη», «Μοσχάτο αποπυρηνικοποιημένος δήμος» και ούτω καθ’ εξής…

Νικητές και στη ζωή

Να μου επιτραπεί τώρα, να στείλω κι εγώ τις ευχές μου, για να νικήσουν στη μεγάλη μάχη που δίνουν, δύο ινδάλματα που θαύμαζα πιτσιρίκος, στα γήπεδα. Τον «στρατηγό» Μίμη Δομάζο και τον «ψηλό» συμπαίκτη και κολλητό φίλο του, Αντώνη Αντωνιάδη. Οι δυο τους, που χάρισαν στον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο τεράστιες επιτυχίες, και σε εμάς αξέχαστες στιγμές, νοσηλεύονται από προχθές, και η σκέψη όλων ημών των παναθηναϊκών είναι μαζί τους. Εχω τη βεβαιότητα, ότι στο τέλος θα βγουν νικητές! Οπως πάντα έβγαιναν από το γήπεδο…