Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες άφησε πίσω του δράστης επίθεσης με μαχαίρι στο Τελ Αβίβ, που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς.

Η αστυνομία θεωρεί το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση.

Footage from only moments after the Terrorist Attack in Tel-Aviv.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι οι τραυματίες είναι δύο άνδρες 24 και 28 ετών σε μέτρια κατάσταση και δύο άνδρες ηλικίας 24 και 59 ετών ελαφρότερα τραυματισμένοι.

#Israeli media:

Stabbing attack in Tel Aviv, 4 people injured

Ο δράστης επιτέθηκε στα θύματα σε δύο σημεία, την οδό Ναχαλάτ Μπινγιαμίν και την οδό Καλισέρ, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση.

Several settlers have been injured in what seems to be a stabbing attack in Tel Aviv.

Από στοιχεία ταυτότητας που βρέθηκαν πάνω στον δράστη, φαίνεται ότι πρόκειται για τον 29χρονο Αμπντελαζί Καντί, από το Μαρόκο.

The assailant who carried out the stabbing attack in Tel Aviv this evening is apparently an American green card holder, according to an ID found on his body.

Abdelaziz Kaddi, 29, a Moroccan, held a US permanent resident card. Kaddi entered Israel on January 18 with a tourist…

Ο δράστης είχε αμερικανική πράσινη κάρτα για μόνιμη κατοικία στη χώρα. Στο Ισραήλ έφτασε στις 18 Ιανουαρίου με τουριστική βίζα.

An American tourist of Moroccan origin, who arrived two days ago, stabs three Israelis in Tel Aviv, leaving one in critical condition, before being shot.

Four people injured in a stabbing attack in Tel Aviv – reports. Civilians shot the attacker dead, according to The Jerusalem Post. Police have classified it as a terrorist attack, per the Times of Israel.

Θυμίζουμε πως προ ολίγων ημερών έλαβε χώρα μία άλλη επίθεση με μαχαίρι στο Τελ Αβίβ. Και σε εκείνη την περίπτωση, ο δράστης έπεσε νεκρός.