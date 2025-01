Στο «’Εχω πάει στην κορυφή του βουνού», την εντυπωσιακή και ανατριχιαστική ομιλία που εκφώνησε την ημέρα πριν από τη δολοφονία του, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ αναλογίζεται τη σημασία της ζωής σε άλλους τόπους και χρόνους.

Μεταξύ άλλων ιστορικών εποχών, εξετάζει την ακμή της κλασικής Αθήνας, όταν θα μπορούσε να έχει απολαύσει τη συντροφιά των φωστήρων «γύρω από τον Παρθενώνα καθώς συζητούσαν τα μεγάλα και αιώνια ζητήματα της πραγματικότητας», μαζί με «τη μεγάλη ακμή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας».

Αυτές οι σκέψεις για την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, στην τελευταία ομιλία του Κινγκ, μιλούν για τη στενή ενασχόλησή του με τους κλασικούς σε όλη τη διάρκεια των γραπτών του.

Σύμφωνα με ένα άρθρο του The Convrsation, υπάρχουν δύο συγκεκριμένα σημεία επαφής με την αρχαία Ελλάδα που πρωταγωνιστούν στη σκέψη και τη διδασκαλία του Κινγκ.

Το πρώτο, η υπεράσπιση από τον Κινγκ της ελληνικής έννοιας της αγάπης, της υπερβατικής αγάπης για τους άλλους, είναι κρίσιμη για το μήνυμά του.

Το δεύτερο, ο εναγκαλισμός του Σωκράτη ως πρότυπο πολιτικής ανυπακοής, είναι αποκαλυπτικό της μεθόδου του.

Περισσότερο από την «αγάπη»

Στον πυρήνα της κοινωνικής διδασκαλίας του Κινγκ βρίσκεται η αναγκαιότητα για τα ανθρώπινα όντα να αγκαλιάσουν μια ολοκληρωτική αγάπη ο ένας για τον άλλον.

Προκειμένου να εκφράσει με μεγαλύτερη σαφήνεια το είδος της υπερβατικής αγάπης για την ανθρωπότητα που υποστήριζε, ο Κινγκ στράφηκε συχνά στις ομιλίες του στα αρχαία ελληνικά που είχε σπουδάσει στο Θεολογικό Σεμινάριο Crozer και στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.

Στην ομιλία του «Ο χριστιανικός τρόπος ζωής στις ανθρώπινες σχέσεις» του 1957, ο Κινγκ ορίζει την αγαπή ως εξής:

κατανόηση, δημιουργική, λυτρωτική καλή θέληση για όλους τους ανθρώπους. Είναι μια υπερχείλιση αγάπης που δεν ζητάει τίποτα σε αντάλλαγμα… Είναι καθαρά αυθόρμητη, χωρίς κίνητρο, αβάσιμη και δημιουργική. Είναι η αγάπη του Θεού που λειτουργεί στην ανθρώπινη καρδιά.

Αυτή η επεκτατική, υπερβατική κατανόηση της αγάπης δεν συναντάται στη λογοτεχνία της κλασικής Αθήνας, αλλά στις χριστιανικές γραφές 400-500 χρόνια αργότερα, με κυριότερο παράδειγμα τις επιστολές του Παύλου.

Σε Αθηναίους συγγραφείς όπως ο Ευριπίδης και ο Πλάτων, το σχετικό ρήμα αγαπώ σημαίνει συνήθως «έχω στοργή για».

Ο Παύλος και άλλοι πρώιμοι χριστιανοί συγγραφείς ανυψώνουν την αγάπη σε κάτι μεγαλύτερο.

Ακριβώς όπως ο Παύλος και άλλοι είχαν διευρύνει την κατανόηση της αγάπης για να την καταστήσουν περιεκτική, ο Κινγκ στη διδασκαλία του βασίζεται στον Παύλο και αναδεικνύει τη δημιουργικότητα της αγάπης – την ικανότητά της να δημιουργεί συντροφικότητα και κοινότητα.

Η ενοχλητική αλλά σημαντική μύγα

Το μέσο του Κινγκ για την εφαρμογή της διδασκαλίας του, η πολιτική ανυπακοή, ήταν επίσης πληροφορημένο από τους Έλληνες – ή, μάλλον, από έναν Έλληνα συγκεκριμένα.

Τρεις φορές στο «Γράμμα από τη φυλακή του Μπέρμιγχαμ» του 1963, ο Κινγκ επικαλείται τον Σωκράτη (469-399 π.Χ.), τον φιλόσοφο που ως γνωστόν έκανε τους δημόσιους δρόμους και τις πλατείες της Αθήνας αίθουσα διδασκαλίας του.

Η επιστολή του Κινγκ απευθύνεται σε συναδέλφους του κληρικούς, οι οποίοι τον είχαν αποθαρρύνει από την πρακτική της μη βίαιης αντίστασης, με το σκεπτικό ότι ήταν «ασύνετη και άκαιρη» και θα μπορούσε να υποκινήσει πολιτικές ταραχές.

Επιχειρηματολογώντας για τη σημασία της πολιτικής ανυπακοής, ο Κινγκ παρουσιάζει τον Σωκράτη ως έναν από τους πρώτους εφαρμοστές της:

Ακριβώς όπως ο Σωκράτης θεώρησε ότι ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ένταση στο μυαλό, ώστε τα άτομα να μπορέσουν να ανυψωθούν από τα δεσμά των μύθων και των μισών αληθειών στο ανεμπόδιστο βασίλειο της δημιουργικής ανάλυσης και της αντικειμενικής αξιολόγησης, έτσι και εμείς πρέπει να δούμε την ανάγκη για μη βίαιες ενοχλήσεις να δημιουργήσουν το είδος της έντασης στην κοινωνία που θα βοηθήσει τους ανθρώπους να ανυψωθούν από τα σκοτεινά βάθη της προκατάληψης και του ρατσισμού στα μεγαλοπρεπή ύψη της κατανόησης και της αδελφοσύνης.

Ο Σωκράτης παρομοιάζει το τεμπέλικο, αδρανές αθηναϊκό κράτος με ένα κουρασμένο γερασμένο άτι και τη δική του ανάκριση και παρότρυνση των Αθηναίων πολιτών με το βουητό μιας μύγας.

Όπως η μύγα, μπορεί να είναι ενοχλητική, αλλά -υποστήριξε ο Σωκράτης- οι Αθηναίοι πολίτες χρειάζονται τέτοιες ενοχλήσεις για να παρακινηθούν σε δράση και να βελτιώσουν τη ζωή τους.

Αυτό ακριβώς ήθελε να πει ο Κινγκ στην επιστολή του προς τους αντιπάλους των μεθόδων του: η πρόοδος προς την κοινωνική δικαιοσύνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ειρηνικών ενεργειών που ενοχλούν το status quo, δηλαδή μέσω των μη βίαιων ενοχλήσεων και της παραγωγικής έντασης που δημιουργούν.

Ο επίμονος και ενοχλητικός ακτιβισμός απαιτεί θάρρος και σημαντικό ρίσκο.

Τόσο ο Σωκράτης όσο και ο Κινγκ έχασαν τη ζωή τους για τους σκοπούς τους, αλλά και οι δύο έβλεπαν την ειρηνική αναταραχή ως ουσιώδη για την ταυτότητα και το έργο τους.

Εφαρμογή των κλασικών στον 20ό αιώνα

Και έτσι, όπως ακριβώς ο όρος αγάπη ήταν σε θέση να συλλάβει την έννοια της υπερβατικής αγάπης του Κινγκ με τρόπο που καμία αγγλική λέξη δεν θα μπορούσε να συλλάβει, η επίκληση του Σωκράτη, της ενοχλητικής αλλά παραγωγικής μύγας, θα μπορούσε να ενημερώσει την κατανόησή μας για τους στόχους της πολιτικής ανυπακοής με έναν μοναδικά αξιομνημόνευτο τρόπο.

Στην ομιλία «I’ve Been to the Mountaintop», ο Κινγκ περνάει τη φαντασίωση ότι ζει στην αρχαία Ελλάδα ή τη Ρώμη.

Τελικά, δηλώνει την προτίμησή του για τη ζωή στο «τώρα» του 1968.

Αλλά η ζωντανή ενασχόλησή του με τους κλασικούς γεφυρώνει αυτές τις εποχές, δείχνοντας στους ακροατές και τους αναγνώστες του πώς οι κλασικές ιδέες μπορούν να μας μιλήσουν σήμερα.