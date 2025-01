Σε στόχους στο κεντρικό και το νότιο Ισραήλ χτύπησαν οι Χούθι, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

Η αντάρτικη οργάνωση στην Υεμένη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε και σε αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Τύπου των Χούθι, Γιαχία Σαρία δήλωσε ότι οι μαχητές της οργάνωσης «διεξήγαγαν τρεις στρατιωτικές επιχειρήσεις ενάντια σε ισραηλινούς στόχους».

Σύμφωνα με την ένοπλη οργάνωση από την Υεμένη, οι Χούθι επιτέθηκαν με τέσσερις πυραύλους κρουζ στην περιοχή της Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ.

Οι Χούθι επιτέθηκαν ακόμη σε έναν «στόχο ζωτικής σημασίας» στην περιοχή της Ασκελόν στο νότιο Ισραήλ με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μάχης, σύμφωνα με τον Σαρία.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι Χούθι χτύπησαν και στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ στο κεντρικό Ισραήλ με τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη μάχης.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

In a statement delivered after a rally in al-Sabeen Square in the capital, #Sanaa, YAF spokesperson Brigadier General Yahya Saree announced a series of military operations carried out by the #Yemeni Armed Forces.

Saree revealed that the YAF successfully targeted vital Israeli… pic.twitter.com/xTjb1cOq7b

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) January 17, 2025