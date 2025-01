Πέθανε στα 84 του χρόνια ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Σκωτίας, Ντένις Λο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Λο πέτυχε 237 γκολ σε 404 εμφανίσεις με τους «κόκκινους διαβόλους» και ήταν ο τελευταίος επιζών από την «Αγία Τριάδα» του «Ολντ Τράφορντ».

Οι άλλοι δύο ήταν οι Τζορτζ Μπεστ (πέθανε το 2005) και Σερ Μπόμπι Τσάρλτον (πέθανε το 2023).

Η ανάρτηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον θάνατο του Ντένις Λο:

Manchester United is saddened to bring you the following statement from the family of Denis Law.

— Manchester United (@ManUtd) January 17, 2025