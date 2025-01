H Eurovision 2025 θα έχει αλλαγές αλλά και γνώριμες παρουσίες. Με τη νύχτα του εθνικού τελικού για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βασιλεία της Eλβετίας, αυτό είναι ένα σύντομο fact sheet για το μουσικό διαγωνισμό που διχάζει.

Η Eurovision, όσο και αν υποτιμάται από τους περισσότερους ως μια cringe υπερβολή, είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός τραγουδιού στον κόσμο και ως τέτοιος, ένα διεθνές υπερθέαμα, με προφανείς γεωπολιτικές προεκτάσεις.

Κρατοκεντρική στο πρωτόκολλο της, στη Eurovision διαγωνίζονται κράτη, που διεκδικούν νίκη για να διευρύνουν την ήπια ισχύ τους.

Ως διαγωνισμός η Eurovision είναι άρρηκτα δεμένη με τη λεγόμενη λαϊκή γεωπολιτική, μέσα από την οποία εκφράζονται γεωπολιτισμικές προσεγγίσεις, προτιμήσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κλπ.

Από την έναρξή του το 1956, ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision (ESC) έχει αναδειχθεί ως μια χρήσιμη πλατφόρμα για τη δημόσια διπλωματία, την πολιτιστική διπλωματία και το branding των εθνών σημειώνει ο ακαδημαϊκός και διεθνολόγος Τζες Κάρνιελ σε ανάλυση του, στο USC Center on Public Diplomacy (CPD).

Ενώ η διπλωματική χρησιμότητα της Eurovision για τα κράτη αναλύεται σε εκθέσεις, δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο οι θαυμαστές και το κοινό συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις διαδικασίες ως παράγοντες πολιτικής σημειώνει.

«Με τη διαδικασία της ψηφοφορίας η Eurovision είναι μια πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στους θαυμαστές, τους καλλιτέχνες και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες της δημόσιας διπλωματίας. Παρόλο που οι πολιτικές διαστάσεις του Διαγωνισμού Τραγουδιού αμφισβητούνται έντονα από την EBU, οι θαυμαστές, οι καλλιτέχνες και οι παραγωγοί της Eurovision χρησιμοποιούν συχνά τον διαγωνισμό ως εργαλείο soft διπλωματίας με όχημα τη μουσική, τη σκηνική παρουσία και τη συμμετοχική κουλτούρα.

Οι αντιδράσεις του κοινού και της βιομηχανίας σε διάφορα παγκόσμια γεγονότα – από την πανδημία έως τις γεωπολιτικές συγκρούσεις – υποδηλώνουν τη βαθύτερη σημασία του διαγωνισμού που περιλαμβάνει λαϊκή ψηφοφορία η οποία συχνά ερμηνεύεται και ως στάση της κοινής γνώμης για διεθνή θέματα και σχέσεις» υπογραμμίζει.

Η κατευθυνόμενη ψηφοφορία για την ανάδειξη του νικητή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί έυκολα με τρία μπλοκ χωρών να ανταλλάσσουν ψήφους (πρώην ΕΣΣΔ, Σκανδιναβία και πρώην Γιουγκοσλαβία) και κάποια δίδυμα όπως Ελλάδα και Κύπρος.

Επιστρέφοντας στη light ανάγνωση του θεσμού, αυτά είναι η επικαιρότητα της Eurovision σήμερα:

Ένα video με έμπνευση της 12 συμμετοχές για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2025 έχει γίνει viral.

Στο video του @performance__2201 στο TikTok, τα 12 υποψήφια τραγούδια που διεκδικούν τη θέση της ελληνικής συμμετοχής στον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού, είναι το μουσικό χαλί σε σκηνές της τηλεοπτικής σειράς Κωνσταντίνου και Ελένης.

Από το Vale της Ευαγγελίας στο Lost My Way του τραγουδιστή Andy Nicholas, τα 12 τραγούδια που επιλέχθηκαν από 187 προτάσεις είναι κομμάτι πλέον και της ελληνικής τηλεοπτικής ιστορίας με τη δύναμη του αλγόριθμου του TikTok.

Στον εθνικό τελικό της Eurovision 2025 διαγωνίζονται οι

Andy Nicolas – Lost my Way

Nafsika – Unhurt me

RIKKI – Elevator (Up and Down)