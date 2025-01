Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές συνεχίζονται σε περιοχές του Λος Άντζελες, οδηγώντας σε τουλάχιστον δέκα θανάτους, καίγοντας εκατοντάδες κτίρια και προκαλώντας εντολές εκκένωσης για σχεδόν 180.000 κατοίκους σε όλη την κομητεία.

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές παραμένουν εντελώς ανεξέλεγκτες – με τις καιρικές συνθήκες και τις υποβόσκουσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής να δυσχεραίνουν τις όποιες προσπάθειες κατάσβεσης.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο πραγματικός απολογισμός των νεκρών θα παραμείνει ασαφής μέχρι να είναι ασφαλές για τους ερευνητές να έχουν πρόσβαση σε γειτονιές.

Στην κομητεία του Λος Άντζελες, περίπου 179.000 κάτοικοι βρίσκονται υπό εντολή εκκένωσης – πολλοί από αυτούς εγκαταλείπουν τα σπίτια τους απλά μεταφέροντας ό,τι μπορούν από τα υπάρχοντά τους. Άλλοι 200.000 κάτοικοι βρίσκονται υπό προειδοποίηση εκκένωσης, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σύντομα.

NEW: Satellite photos show entire neighborhoods destroyed by the Palisades Fire in California

📸: @Maxar pic.twitter.com/irhxRIaaIe

— BNO News Live (@BNODesk) January 10, 2025